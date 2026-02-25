玉山00988B嚴選非投債ETF鎖定高票息　3／2開募

▲玉山投信00988B嚴選非投債ETF將於3月2日開募。（圖／記者巫彩蓮攝）

記者巫彩蓮／台北報導

ETF市場已成為台灣資產管理業者未來的重點目標，玉山投信看準趨勢，首檔ETF IPO--玉山嚴選非投債ETF （00988B）於馬年春節後登場，預計3月2日至3月6日正式募集，3月25日掛牌交易。

該檔基金以美國非投資等級債為選券核心，挑選具吸引力的票息來源，打造全台首檔鎖定票面利率7.5%以上之非投資等級債的ETF，同時100%投資於成熟國家市場，其中8成布局於流動性最佳、發債量最大的美國企業，兼具高票息與成長潛力，形成更具效率的債券配置。

此外，玉山嚴選非投債ETF(00988B)採月配息機制，讓投資人能以月月有收益的方式增加資產彈性，打造可長期於投資組合中兼具配息與核心配置角色的「存債型」ETF。

針對馬年全球市場趨勢，玉山投信投資長李孟霞指出，今（2026）年全球經濟在川普新一輪政策框架下邁入轉型階段，市場也從前兩年的快速修正逐步回到再平衡狀態。隨著美國財政刺激重新成為主要成長來源、供應鏈調整持續推動產業投資，美國消費力道仍為全球景氣的重要支柱，同時，聯準會在新任主席上任後，預期貨幣政策風格朝向「偏重趨勢」轉變，市場預期今年仍具降息動能，但長天期利率下行空間有限，使得整體利率曲線朝向正常化方向發展面。



玉山投信市場策略部協理葉家榮指出，玉山嚴選非投債ETF（00988B）將回歸債券配息本質，透過「鎖定高票息」的月配息設計，嚴選高息債券來掌握增益機會，為全台首創嚴選票面利率7.5%以上之非投資等級債券ETF，從上千檔成熟市場國家企業於美國發行之非投資級債中，挑選符合流通性高、鎖定固定票息等條件，最後再透過市值加權，精選出100檔以上非投資等級債券。



此外，葉家榮說明，統計00988B追蹤指數「ICE TPEx1-5年BB-CCC級大型高息美元非投資等級債券指數」殖利率，近10年平均殖利率達到8%以上，成為兼具收益性與成長潛力的核心資產，適合於資產配置中扮演關鍵角色，相較於同期間全球非投等債指數平均殖利率僅約6.8%，全球投等債同期間更只有3.3%。再者，從近10年累積報酬率來看，在較高票息的優勢搭配時間累積之下，00988B追踨指數累積報酬達93.9%，明顯提升「存債感」，同樣高於全球非投資等級債券指數同期間的78.4%表現。

玉山投信董事長陳茂欽指出，玉山投信自去（2025）年7月正式加入玉山金控體系後，投信與金控資源協作愈趨完整，陳茂欽還強調，期許玉山投信在3年內達成「ETF AUM挑戰百億、整體資產管理規模3000億」的目標，而本次玉山嚴選非投債ETF （00988B）的發行正為此奠下重要基礎，期待市場共同見證玉山投信邁入蓬勃成長的新篇章。

