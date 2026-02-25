旺宏1月獲利提前開獎 EPS 0.15元、年增195%

記憶體大廠旺宏（2337）今日因有價證券已達應公布注意交易資訊標準，公布1月合併營收達30.17億元、年增51%。稅前淨利3.04億元、年增195％，稅後淨利2.71億元、年增195%，稅後每股盈餘0.15元，年增200％。

光寶科去年EPS 6.64元創新高 看好Q1核心事業年、季雙成長

光寶科技(2301)今日舉行法說會並公布2025年第四季暨全年營運成果，光寶科去年全年營收達1661億元，年增21%，受惠核心事業動能成長與策略藍圖持續推進，帶動全年營運重返成長軌道。2025年營業毛利率22.9%，年增1.3個百分點、營業利益率10.1%，年增0.7個百分點；全年稅後淨利達151億元，每股盈餘6.64元，年增27%，締歷史新猷。

「不配息0050」小資瘋搶！ 009816爆73萬張史上大量

受到台積電（2330）飆新高影響，「高含積」ETF也出現慶祝行情，2月3日才掛牌的「不配息0050」、凱基台灣TOP 50（009816）今（25）日爆出逾73.58萬張成交量，再度刷新掛牌以來最高成交量紀錄，累計掛牌10個交易日漲幅達14.5%。

國際放空機構唱衰記憶體！ 老手反笑「拿明朝的劍斬清朝的官」

國際知名放空機構Citron Research出具報告，認為現在的存儲市場繁榮只是「供應幻象」，放空記憶體大廠Sandisk（晟碟），並指記憶體屬於典型循環產業，已接近高峰，同時唱衰相關產業。對此記憶體老手、鈞弘資本執行長沈萬鈞拋出4點反擊，反笑Citron Research忽略AI算力已經變成基礎建設的事實，用 2018 年的劇本解釋 2026 年的 AI 基礎建設，此舉是「拿明朝的劍斬清朝的官」。

快訊／別再白白繳費！ 勞保局揪4職業工會欠錢黑名單

據勞保局統計至2月23日止，桃園市租賃管理服務業從業人員職業工、桃園市學力提升補教從業人員職業工會、桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會及大台南宗教服務職業工會4家職業工會積欠勞工保險及勞工職業災害保險保險費已逾繳費寬限期，勞保局針對該等工會依法移送行政執行、對所屬被保險人暫行拒絕給付。

比特幣失守65000美元！00909價甜引買氣 法人曝後市關鍵

美國總統川普宣布將針對全球加徵15%的全球性關稅，加密貨幣市場也應聲下跌，比特幣失守6萬5000美元，與加密資產供應鏈高度相關的國泰數位支付服務（00909）日前一度跌至34.07元，創下2025年7月以來新低，法人指出，觀察投資者結構，比特幣巨鯨(持有千顆以上的帳戶)仍未撤出市場，長線來看，市場對數位資產的後市看法依舊偏向多頭。

面板雙雄吸人氣！群創爆量刷漲停 友達創波段高

群創（3481）持續活化資產，市場傳出南科Fab5關廠時程將提前至今（2026）年5月，售廠降低維運成本，亦有業外挹注帳面，農曆年新春開紅盤以來，連續三天走高，今（25）日一度攻克27.3元漲停價位，10點半左右成交量逼近60萬張，居上市成交量最大個股，友達（2409）不遑多讓，直攻17.6元波段新高，創下2024年10月以來新高。

快訊／輝達財報明揭曉！台積電刷2025天價 台股大漲750點創高

輝達（NVIDIA）最新財報預計台北時間明（26日）公布，市場多認為可以繳出亮麗成績單，帶動台積電（2330）近二個交易日股價狂飆，今早盤交易至10時40分以後再現一波漲勢，股價衝高至2025元，大漲60元。

酷澎個資外洩影響台灣逾20萬用戶 數產署25日行政檢查

數產署今日表示，有關去（2025）年於韓國發生「酷澎韓國(Coupang Corp.)個資外洩事件」，台灣酷澎在今年（2026年）2月23日向數發部數位產業署通報，經其委託第三方資安公司Mandiant鑑定後發現，確認影響逾20萬名台灣用戶，數產署即要求台灣酷澎親赴數產署說明及提供相關資料，並將於2月25日辦理行政檢查，亦已責成台灣酷澎積極妥處，以維護民眾權益。

台股刷35K新高！3檔ETF順利填息 00936平歷史高價

受惠台積電（2330）創下2000元天價，台股開高走高，大漲400點之多，突破3萬5千點，今（25）日有五檔ETF除息，有三檔完成填息，分別富邦臺灣優質高息（00730）、台新永續高息中小型（00936）、台新AI優息動能（00962），00962股價漲幅逾2%，表現最為突出，順利填息也追平11.6元歷史高價，尚未填息為富邦特選高股息30（00900）、永豐優息存股（00907）。