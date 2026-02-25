光寶科去年EPS 6.64元創新高　看好Q1核心事業年、季雙成長

▲光寶總經理邱森彬。（圖／記者高兆麟攝）
記者高兆麟／台北報導
光寶科技(2301)今日舉行法說會並公布2025年第四季暨全年營運成果，光寶科去年全年營收達1661億元，年增21%，受惠核心事業動能成長與策略藍圖持續推進，帶動全年營運重返成長軌道。2025年營業毛利率22.9%，年增1.3個百分點、營業利益率10.1%，年增0.7個百分點；全年稅後淨利達151億元，每股盈餘6.64元，年增27%，締歷史新猷。
光寶科技總經理邱森彬表示，展望2026年，公司將持續加速全球化布局，擴增資本支出與核心事業產能，聚焦台灣、北美與越南等關鍵營運基地，強化全球製造韌性與供應鏈管理，以更即時、彈性的方式回應當地市場與終端客戶需求。
在成長動能方面，AI雲端運算整合機櫃需求持續暢旺，33kW Power Shelf (電源櫃) 與 BBU (高效備援電池系統) 需求提升，50 VDC Power Rack進入量產階段，800 VDC Power Rack (高壓直流降壓電源機櫃) 樣機測試中；同時，新一代AI運算平台帶動產品規格升級，110kW Power Shelf 即將量產，可望推升今年AI相關營收占比突破 30%。
光寶科去年第四季營收444億元，年增16%。其中，雲端物聯網年成長逾三成；受惠高價值事業比重持續擴大、全球營運效率優化、以及供應鏈緊密協作綜效，第四季毛利率達21.7%，年增0.4個百分點；營業利益率為10.5%，年增1.4個百分點。第四季稅後淨利為38.6億元，每股盈餘達1.7元，年增27%。
展望2026年第一季，預計光寶核心事業將展現年、季雙成長，三大事業體成長動能主要來自：1. 高規格AI電能管理系統升級，電源及儲能等整合式機櫃產品出貨預計年、季雙成長，持續帶動雲端事業動能。2. 高階不可見光在感測、工控、AI 電源、儲能及創能應用持續增溫，以及可見光於高集成、微型化指示燈應用於AI伺服器與交換器需求將同步成長。3.IT高階電源如工業及低軌衛星出貨動能提升，光寶為主要供應商，持續帶動關鍵成長動力。
此外，公司亦積極拓展 5G+ 網路通訊與 AI 應用版圖，於今年一月透過公開收購宇智網通，整合FWA產品與關鍵技術，擴大國際電信市場與客戶基礎，為中長期成長奠定策略性的發展動能與綜效。光寶科將持續收購宇智網通100%股權至3月12日止，每股收購價格為54元整。
光寶科董事會今日甫通過配發第四季每股現金股利3元，加計2025年上半年現金股利2元，2025年全年每股現金股利達5元。
