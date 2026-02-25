台股再飆9819億史詩級天量　外資買超前10名一文看

▲群創創百萬張成交天量，今外資買超7萬張。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
農曆年開紅盤三個交易日，台股氣勢如虹，今（25）日再創3萬5千點新高，外資依然站在買超，加碼413億元，老AI股鴻海（2317）、廣達（2382）分居外資買超第二、第九名個股，買超張數6萬8721張、2萬1520張，台塑四寶當中台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）三檔也入榜外資買超前十名個股。
美股四大指數收高，昨（24）日台積電ADR漲幅4.25%，以385.75美元作收，今日股價開高走高，飛躍2千元整數大關，終場上漲50元或漲幅2.54%，以2015元作收，加上權值股三哥鴻海助攻下，今日台股終場上漲712.25點或漲幅2.05%，以35413.07點作收，成交金額9819.67億元，創下史上最大量。
根據證交所統計資料顯示，今日外資買超413.02億元，農曆年開紅盤三個交易日合計買超1123億元；投信買超50.81億元，連二買；自營商賣超38.3億元，其中自行買賣部分買超21.97億元，避險方面賣超60.27億元，今日合計三大法人買超425.53億元。
今日成交量破百萬張群創，成為外資買超第一名，買超張數7萬221張，買超第二～五名個股、張數分別鴻海（2317）6萬8721張、中鋼（2002）6萬8161張、台塑（1301）3萬5897張、南亞（1303）3萬4962張。
外資買超第六～十名個股個股、張數分別凱基金（2883）3萬1937張、力積電（6770）2萬6222張、台玻（1802）2萬5441張、廣達（2382）2萬1520張、台化（1326）1萬7732張。
值得注意，近期強勢記憶體族群旺宏（2337）、南亞科（2408）成為外資今日賣超第一、十名個股，賣超張數5萬1786張9030張。
今日外資賣超第二～九名個股、張數，分別中工（2515）2萬6251張、華通（2313）2萬2607張、友達（2409）2萬2114張、台新新光金（2887）2萬2045張、華邦電（2344）1萬7045張、可寧衛*（8422）1萬3530張、彩晶（6116）1萬1348張、瀚宇博德（5469）1萬621張。
