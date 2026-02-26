同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」網狂推1檔ETF

▲原PO擔心追高會跌得很慘。（圖／記者湯興漢攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股氣勢如虹，昨（25）日大盤一舉站上3萬5千點大關，護國神山台積電（2330）也創下盤中歷史新高天價2025元。就有網友好奇，每天都聽到同事談論股票又賺了多少錢，羨慕之餘也想賺一波，一直在等股價下跌的時機進場，不過都等不到機會，擔心現在進場會被當韭菜，「會變擦鞋童嗎？」貼文掀熱論。

開好證券戶卻不敢進場 在等低點

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Dcard發文，台股自從去年四月跌完，至今一路狂漲，每天聽同事分享獲利數字，「真的有夠羨慕」。她坦言，其實已經開好證券戶一段時間，卻始終在等待「更低的價格」才願意出手，因此遲遲沒有進場。面對盤勢不斷創高，她怕錯過行情，又擔心追在高點，「會不會變擦鞋童？」

她表示，不確定該一次性投入，還是用定期定額，看了很多文章，有人說現在買就追高，也有人說「以後再也買不到這麼便宜的台積電」，不知道該不該先出手，「還是我應該鼓起勇氣先小額投入試試看啊？」

網友勸別再等 推薦市值型ETF

貼文曝光，網友勸她慢慢投入，「還不進場，你就一直進不了場了，就算短時間跌，長時間來講你一定是賺」、「怕的話就是定期定額啊！每月1萬，無論漲跌都還好吧」、「建議先從定期定額大盤標的開始，遇到大跌心態比較不會崩」、「先丟一半，剩下定期定額，等下跌加倉」。

網友推薦市值型ETF，「定期定額0050」、「送分題就0050」、「找市值ETF，0050、0052、006208」、「如果買0050、006208，就算今年當了擦鞋童，幾年後，依然會脫胎換骨」、「追蹤大盤ETF往後看30年，現在的漲跌根本不痛不癢」。