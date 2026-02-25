海研會AEO供應鏈安全人員訓練班首期招生　政府提供80%以上補助

▲海研會上課現場。（圖／海研會提供）

記者張佩芬／台北報導

中華海運研究協會申請勞動部勞動力發展署產業人才投資方案補助課程，開辦 「優質企業(AEO)供應鏈安全專責人員訓練班第01期」(課程代碼：168470)在職訓練課程，歡迎欲向海關申請優質企業的廠商及對供應鏈安全有興趣的人員及欲提升相關實務知識、技能的業界朋友報名參加。

海研會說明，該課程上課時間為115年3月28日至4月25日週六9:00~12:00-13:00~16:00 (3/28、4/11、4/18)及週六9:00~12:00-13:00~17:00 (4/25)。

勞動部勞動力發展署產業人才投資方案係以「3年10萬」的補助方式，凡年滿15歲以上，具就業保險、勞工保險、勞工職業災害保險或農民健康保險在職投保勞工，參訓完成課程規定時數後，就能獲得80%訓練費補助，45歲以上、更生受保護人、身心障礙，低收入戶等十種人可獲100%補助，鼓勵在職者選擇適合個人職涯發展的課程強化專業技能；資深員工更可藉此精進職能，以因應瞬息萬變的市場需求。

課程內容包含國際供應鏈概論、供應鏈安全概論、各主要國家優質企業制度簡介、進出口及轉運相關法規及實務等豐富課程內容，課程報名期間自115年2月26日中午12時至3月25日下午6時止，報名請至勞發署「台灣就業通在職訓練網」報名參訓(網址https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?PlanType=1&OCID=168470)或電洽02-25517540分機14林先生，補助名額有限報名從速。