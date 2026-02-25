台積電「抓去關」警報解除　證交所：今日未達注意股標準

▲台積電未連續被列注意股，化解處置股疑慮。（圖／記者高兆麟攝）

記者巫彩蓮／台北報導

大象會跳舞，農曆年新春開紅盤以來，台積電（2330）股價從1900元向2000元挺進，昨（24）日被證交所列為注意股，此次台積電被列注意股原因是符合證交所公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點「最近一段期間起迄兩個營業日之收盤價價差異常者」這條規定，儘管台積電股價依然攀高，未持續被證交所列注意股票，亦化解處置股疑慮。

證交易公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點共有九點，證交所會在每日收盤後，分析上市有價證券之交易狀況，一旦發現股價漲跌幅度、成交量、週轉率、集中度、本益比、股價淨值比、券資比、溢折價百分比、借券賣出數量、當日沖銷百分比等標準有異之處，都有可能被列為注意股。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次，台積電之所以被列為注意股，原因係為「最近一段期間起迄兩個營業日之收盤價價差異常者」。證交所指出，注意股是觸發處置股必要條件；然而，並不是所有注意股都會列為處置股，兩者成立條件有所差異。

舉例來說，只要一檔6日累積漲跌幅超過25%即可能列為注意股票，但處置股是以營業日計算，達到「連續3天或5天」、「10天內有6天」或者「30天內有12天」公布為注意股票，即開始進行處置，台積電被列注意股只有一天，因此投資人不過度擔心被列處置股一事。