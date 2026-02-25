小確幸來了！雲端發票500元獎加碼　上半年「每期多70萬組」

▲雲端發票專屬500元獎由315萬組增加至385萬組（增加70萬組）。（圖／記者劉維榛攝）

記者閔文昱／綜合報導

為鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票，財政部賦稅署公布，今年1至6月期統一發票獎項中，雲端發票專屬500元獎將每期加開70萬組，由原本315萬組提高至385萬組，讓民眾中獎機會再提升。

賦稅署表示，今年上半年每期統一發票仍將開出特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；在雲端發票專屬獎部分，除100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組外，500元獎組數大幅增加。整體計算下，每期雲端發票專屬獎合計將開出396萬6030組。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依法定預算規畫 鼓勵無紙化消費

賦稅署說明，統一發票給獎及推行經費依《加值型及非加值型營業稅法》第58條規定，屬法定義務支出，會依當年度預算數並參考前一年度中獎發票兌領情形，於每年初規畫各期獎別與組數。經審慎估算獎金與手續費後，決定針對最受民眾青睞的500元雲端專屬獎加碼，以提高使用手機條碼或其他載具儲存發票的誘因。

獎金自動入帳 24小時線上兌領

賦稅署也提醒，民眾可透過財政部電子發票整合服務平台設定領獎帳戶，中獎後獎金將自動匯入指定帳戶；統一發票兌獎APP則提供24小時線上即時領獎服務。呼籲民眾多索取雲端發票，並完成載具歸戶，從消費、存發票到兌獎全程無紙化，不僅便利，也能為節能減碳盡一份心力。