國壽總經理劉上旗辭職3/6生效　寫給員工一封信曝光

▲國泰人壽總經理劉上旗3月6日將卸任總經理一職。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

國泰金控（2882）25日替子公司國泰人壽發布重大訊息，國泰人壽總經理劉上旗因集團職務調整，3月6日將卸任總經理一職，繼任人選待董事會決議。劉上旗也特別給所有國泰人壽員工寫一封信，感謝所有員工在他任職的9年內一起拚出豐碩成果，也強調他未來仍將在金控集團內任職，「相信我們還是有很多協作的機會」。

劉上旗寫給國泰人壽員工的信件全文如下：

各位同仁，大家好：

公司去年在財務及業務數字上均繳出不錯的成績單，並也在今年（2026年）順利接軌新的資本監理標準及新的會計制度，這些經營成果及體質改造均是每一位同仁辛勤工作所得來，大家值得為自己喝采！

我於2017年忝為國壽總經理，學習如何領導如此龐大的組織，有幸公司有你們如此優秀當責的同仁，在這近九年的時間和大家同甘共苦，除了在業績之外，無論是公平待客、通路升級、數位轉型、永續承諾及大大小小的專案，即使面對許多挑戰及不確定性，我們仍能一起突破難關，勇敢前行並有了豐碩成果，同時也得到非常多來自國內外的肯定與榮耀。

優質企業的永續經營，需要不斷注入新的思維與力量，我將在3/6（五）辭任總經理的職務，感激之情溢於言表！未來我仍將在金控集團內任職，相信我們還是有很多協作的機會。

我也深信，在董事長、副董事長及新任總經理的帶領下，國泰人壽將持續實踐「大樹為你撐傘，讓人生總是好天氣」的使命，為員工、保戶及社會創造更大的福祉。

馬年伊始 希望我們秉持龍馬精神，最終必能馬到成功。

劉上旗今年61歲，台灣大學財務金融所碩士畢業，具備商務、財務、會計、金融、國外投資等專業知識，並擁有保險、證券、醫療等產業經驗，在國泰人壽工作逾30年，2017年接任國泰人壽總經理職務後，帶領公司繳出亮眼成績單，去年全年稅後純益達565.5億元，全年新契約CSM更超過900億元。