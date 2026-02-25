天選之人還沒出現　大樂透「頭獎槓龜」二獎狂開出6注

▲大樂透頭獎槓龜。（圖／記者趙蔡州攝）

記者陳瑩欣、許力方／台北報導

大樂透春節加碼25日繼續開獎，本期第一區中獎號碼由小至大依序為07、15、22、38、45、49，特別號為31號，頭獎槓龜，二獎狂開6注各得55萬元。下一期明天（26日）開出，台彩保證頭獎1億元。另外，春節大紅包開出21組，小紅包開出38組。

第115000026期大樂透二獎開出6注，均分331萬元，各得55萬2830元。獎落桃園市平鎮區東社里龍南路186號的「懷恩投注站」、宜蘭縣羅東鎮賢文里民權路190號的「大川彩券行」、桃園市龜山區龍華里龍興街9號「如意彩券行」、台東縣台東市豐榮里中華路二段252號1樓「富盈彩券行」、新竹縣竹東鎮東寧里東峰路26號「盈多多彩券行」和台北市北投區中央北路2段395號「五路財旺彩券行」。

台彩統計，本期春節大紅包開21組，總中獎注數為24注，其中18組為單注中獎，3組為2注均分；小紅包總中獎注數為46注，其中30組單注中獎，8組2注均分。

截至本期，大樂透累積開出大紅包組數為361組，剩餘119組，累積開出小紅包組數為569組，剩餘231組，下一期將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。