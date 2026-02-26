台積電創高！45檔台股ETF沾光　627萬受益人同歡

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股25日台股雙喜臨門，大盤不但一舉站上3萬5千點大關收盤35413.07點創下新高，護國神山台積電(2330)也是創下2025元盤中歷史新高天價，收盤收在2015元新高價。市場法人表示，台積電創新高價，投資人若想以小額參與相關投資契機，也可以選擇持股有台積電的台股ETF來把握行情。

觀察83檔台股ETF中，有45檔持有台積電，總受益人數6270172人；進一步以持有台積電(2330)比例來看，其中以富邦科技(0052)71.58%最多，若以持有張數來看，則是元大台灣50(0050)擁有42.1萬張最多，其他包括群益台ESG低碳50(00923)、主動群益台灣強棒(0982A)、主動統一台股增長(00981A)在內共19檔台股ETF都有台積電千張以上的持有，這些含積量高的台股ETF也連帶績效水漲船高，以25日單日漲幅來看，前三名分別為主動統一台股增長(00981A)、國泰台灣科技龍頭(00881)、群益台ESG低碳50(00923)都有2.6%以上漲幅的好表現。

群益投信台股ETF研究團隊表示，受惠於 AI 需求的持續爆發以及台積電（TSMC）不斷刷新的「天價」表現，台股在金馬年開春即展現強大的衝刺力道，加權指數頻創新高，其中強勢類股包含半導體、以及PCB等族群，主要受惠AI 晶片需求和先進製程產能滿載帶動，以及漲價相關題材等。台股ETF具有跟漲抗跌特性，適合現階段高檔介入台股的投資好選擇。

群益台ESG低碳50 (00923)ETF經理人邱郁茹表示，台股仍有望維持高檔震盪偏多走勢，主因在於降息環境持續、企業獲利回升與產業結構升級三大支撐。AI需求旺盛，帶動台灣出口表現強勁，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易強調，2026年儘管降息次數降到1-2次，然而在降息環境下，市場資金仍就充沛。此外觀察近期4大CSP公開資訊，除獲利優於市場預期外，更持續上調資本支出，預期AI熱潮仍尚未削減，資金仍將持續圍繞在AI族群輪動。隨著美國降息趨勢確立，對股市仍持正向看待。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政表示，隨著AI相關需求依舊強勁，AI伺服器與邊緣AI應用加速擴散，四大CSP與主權基金的資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，皆有助於促進AI投資正向循環，看好台系供應鏈可望持續受惠AI商機，預期加權指數可望維持強勢表現，資金仍持續推升台股走高，可逐步分批佈局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。