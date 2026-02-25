花4200抱走700萬！高雄男九連碰「連中7組」　包牌關鍵曝光

▲高雄大福興彩券行。（圖／翻攝自Google Map）

記者閔文昱／綜合報導

春節期間公益彩券買氣火熱，高雄知名旺店大福興彩券行再度傳出中獎喜訊。大樂透春節加碼的百萬大紅包於2月23日一口氣開出7組百萬獎項，且全數由同一名中獎人抱走，總獎金高達700萬元，引發彩迷熱議。

彩券行透露，中獎人是一名中年男性，當天購買彩券前曾詢問包牌方式，店員分享投注站過去曾開出「九連碰中大樂透頭獎、84注全數中獎」的紀錄，讓他決定花4200元購買九連碰電腦選號，希望複製好運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲神級投注站再傳喜訊，九連碰包牌，一注全中7百萬。（圖／翻攝自Facebook／高雄南海紫竹寺 & 大福興彩劵行）

拜完就中！得主當晚現身還願

該名男子拿到彩券後，依習慣摸了店內供桌上的大金元寶，並向觀音佛祖祈願，表示若中大獎一定回來還願。當晚加碼獎開出後，他隨即返回彩券行，指出彩券中的百萬大紅包號碼「08、09、17、28、38、41、46」全數命中，經店家確認共中7組百萬獎金，讓他直呼「真的太靈驗了」。

大福興彩券行春節期間不僅刮刮樂多次開出高額獎項，2月19日也曾開出一組百萬大紅包，排隊人潮甚至延伸到鄰近的苓雅夜市，成為不少網友打卡的「財神地標」，被封為「高雄的傳說」、「神級投注站」。

加碼還沒完 民眾仍有機會

台彩指出，大樂透春節加碼活動持續至3月3日，目前百萬大紅包尚餘140組、10萬元小紅包還有269組，民眾仍有7期中獎機會；今彩539也同步加碼，頭獎金額從800萬元提升至1000萬元，吸引彩迷持續試手氣。