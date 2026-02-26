超大型攬貨業估今年美線長約價小幅下修　變數太多會拖延簽約時間

▲兩家超大型攬貨估今年美線長約價小幅下修 。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

雖然貨櫃船公司希望能調高今年美國線長約運價，但是國內兩家超大型攬貨公司負責人都認為，今年能簽到去年的價格就算很好了，估計實簽價格會較去年低100美元，但是目前傳出超大型直客美西線開價每大箱(40呎櫃)1200-1300美元，理由是今年船噸過剩、市場不確定性偏高。

根據法國海運諮詢機構Alphaliner去年11月更新的資料，2024年貨櫃船運力供給增加10.3%，需求增加4.5%，2025年供給增6.9%，需求增3.5%，2026年供給增3.8%，需求增4.5%，三年來累積增加的船噸已明顯超過需求。

另川普對等關稅遭美國最高法院判決違法，川普宣布要改徵15%全球關稅，但以去年經驗，美國對等關稅延後90天實施，是因為海關需要時間更新系統，估計這次海關也是需要時間更新系統。

攬貨業指出，經過疫情，美國線的長約運價已經有很大改變，疫情期間現貨市場運價暴漲，船公司為了能收到高運價，對長約客戶要求簽的量要分散在12個月，還採取長約價與現貨價配比方式，甚至是三比一，也就是四個貨櫃只有一個能用長約價，而為了搶艙位，託運人只好加價買艙，打破原來合約各項慣例或約束，現在的長約，也改成沒有賠償條款，託運人實際託運的櫃量未達簽約量，船公司不收罰款了。

超大型攬貨業A公司負責人認為，船公司與託運人都已經建立一套應對市場運價變化的對策，運價簽多少不重要，運價走高的時候，長約客要加價買艙，現貨價低於長約價時，長約客戶改走現貨價。

過去每年3月初美國《商務日報》(JoC)在長堤港舉辦的越太平洋航線研討會TPM(Trans-Pacific Maritime Conference)，航商與貨主面對面協商後，大致都能掌握該年長約價走向，今年可能TPM會議結束後都還得不到答案，因此簽約間可能要到4月底最後期限，甚至到5月以後。

A公司認為，今年運價起伏會很大，因為目前美國進口商的庫存已經偏低，一般上架的商品要有六成庫存，現在三成不到，因此等關稅明朗化後，可能會有一波搶貨潮，但因市場船噸過剩現實，運價回落幅度也會很大。

兩公司指出，去年長約價美西線約簽在1700-1900美元，美東簽在2700-2900美元，有船公司高階說是簽在1400-1500美元，應該是前年的價格。