專家看好1檔生技「股價破千元」　新藥解盲母公司被低估

仁新持有美國子公司Belite Bio股權約43%，股價未反映真實價值。

▲仁新持有美國子公司Belite Bio股權約43%，股價未反映真實價值。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

產業研究出身的張錫，面對投資只做有把握的送分題。「大家以為退休後最安全的理財方式是定存、債券；其實，安全的定義要看自己對這項投資理解夠不夠深。」他坦言，退休後不久，便將手中台股ETF賣出，集中投入2檔個股，一是台積電、另一是興櫃生技股仁新。

相較市場共識度極高的台積電，仁新對大部份投資人來說，就顯得相當陌生，也讓人好奇為何這家公司是道投資「送分題」？主要原因在仁新目前市值約330億元，而持有美國子公司Belite Bio股權約43%，截至2月中Belite市值68.6億美元（約台幣2,160.9億元），公司等於間接持有近930億元的股權價值。

「明明有高達900億元的資產，市場卻只給出不到一半的評價，這是典型的價值低估；仁新股價不但折價，還存在巨大套利空間。」張錫表示，Belite已在美國掛牌，市值隨著臨床進展明顯攀升，但仁新作為母公司，市值卻未同步反映持股價值。

另一方面，Belite有一款核心藥物，鎖定青少年遺傳性黃斑部病變，全球市場獨占。「該藥已完成全球多國臨床3期試驗解盲，具統計與臨床雙重顯著性，甚至已取得多項監管機構認可，代表公司已從新藥研發風險期，進入藥證時程可視階段。」

張錫直言，此藥物一旦核准，將具高度商業銷售潛力，配合資產價值重估，判斷未來股價有千元以上實力。「很多人不敢接觸生技股，認為投資風險高、股價波動大且容易賠錢；但當失敗風險已下降，市場還用低估價格在交易時，就是值得把握的投資機會。」

說到底，投資生技股最怕就是不確定性；而仁新吸引人的地方，不只是新藥題材，還有帳面價值被嚴重低估；未來一旦取得藥證並上市，公司將正式進入營收期，市場勢必得重新評價。這不是賭夢，不需要想像力，但要有耐心等待。

對張錫來說，多數人對生技股的恐懼，可能來自過去解盲失敗、股價重摔的慘烈印象；但當臨床試驗已成功、新藥適應症明確，且競爭者稀少時，風險結構便已完全不同。「當市場還在用研發階段眼光評價時，其實公司可能已準備進入商業化階段了。」


