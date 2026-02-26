專家曝「台積電衝3000」最大危機：我會站在賣方

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

台積電（2330）25日收2015元新高，市值突破52兆元。雖然外資看好後市，但專家蔡明翰提醒，若今年提前漲到3000元，他會選擇站在賣方先行調節持股。

受惠AI應用需求強勁帶動獲利，台積電25日收盤站上歷史新高，市值同步寫下驚人紀錄。儘管「里昂證券」將目標價喊到3030元，但「國泰證期顧問處」協理蔡明翰在節目《鈔錢部署》中直言，並不希望在今年就看到三字頭的價格。

蔡明翰表示，如果以目前法人預估的獲利計算，股價若站上3000元大關，代表本益比將站上30倍，屆時市場面臨劇烈回檔的風險也會隨之升溫。他個人會傾向「站在賣方」避開修正。

▲台積電外觀。（圖／ETtoday資料照）

本益比若衝破30倍風險升溫

蔡明翰進一步推算，若以今年每股盈餘約98.44元來看，維持25倍本益比的合理高位應在2461元附近。一旦股價過快透支未來漲幅，容易引發市場對泡沫的疑慮，因此他強調安全性才是首要考量。

雖然長線看好 「台積電」 具備挑戰4000元的實力，但專家認為目標價應隨年度獲利達成。如果漲勢太急，不僅不符合穩健投資原則，更可能伴隨大幅修正。維持約25倍的評價，並搭配每年獲利穩定成長，才是健康模式。