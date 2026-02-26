台積電跌20元失守2000再拉回　台股開平震盪跌71點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數全面收漲，台股今（26日）以35457.76點開出，指數上漲44.69點，漲幅0.13％。台積電（2330）跌20元一度失守2000元整數關卡來到1995元，指數翻黑跌73.16點至35339.91點。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到2000元，跌幅0.74％，隨後跌20元至1995元；鴻海（2317）上漲7元至253.5元；聯發科（2454）上漲25元至1895元；廣達（2382）上漲4.5元來到302元；長榮（2603）上漲2元至194元。
美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲307.65點或0.63％，收在49482.15點；標準普爾500指數上漲56.06點或0.81％，收6946.13點；那斯達克指數上漲288.4點或1.26％，收在23152.08點；費城半導體指數上漲135.09點或1.62％，收8467.43點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|49482.15
|▲307.65
|▲0.63%
|S&P500
|6946.13
|▲56.06
|▲0.81%
|NASDAQ
|23152.08
|▲288.4
|▲1.26%
|費城半導體指數
|8467.43
|▲135.09
|▲1.62%
資料來源：證交所
