台積電跌20元失守2000再拉回　台股開平震盪跌71點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（26日）以35457.76點開出，指數上漲44.69點，漲幅0.13％。台積電（2330）跌20元一度失守2000元整數關卡來到1995元，指數翻黑跌73.16點至35339.91點。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到2000元，跌幅0.74％，隨後跌20元至1995元；鴻海（2317）上漲7元至253.5元；聯發科（2454）上漲25元至1895元；廣達（2382）上漲4.5元來到302元；長榮（2603）上漲2元至194元。

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲307.65點或0.63％，收在49482.15點；標準普爾500指數上漲56.06點或0.81％，收6946.13點；那斯達克指數上漲288.4點或1.26％，收在23152.08點；費城半導體指數上漲135.09點或1.62％，收8467.43點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 49482.15 ▲307.65 ▲0.63% S&P500 6946.13 ▲56.06 ▲0.81% NASDAQ 23152.08 ▲288.4 ▲1.26% 費城半導體指數 8467.43 ▲135.09 ▲1.62%

資料來源：證交所