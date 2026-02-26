才110萬捐公益！他見股票連跌5年「大膽買進700張」　神巧合發生了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

理財達人「不敗教主」陳重銘近日透露，兩次「神巧合」的捐款經歷，他在一月底及本周分別因投資中鋼與彰銀獲利，金額與他捐助公益團體的190萬元不謀而合，他將這份奇遇歸結為天意；而網友們也感動直呼，「天公疼好人」、「好心有好報」。

投資獲利精準對標車資 陳重銘：一切都是天意

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳重銘透露，一月底華山基金會向其募款110萬元，為花蓮長輩購置服務車輛，當時他剛買入700張中鋼，並順利獲利111.88萬元，隨即全數捐出。

後來，他轉買700張彰銀，本周一又接獲幼幼基金會募款80萬元，用於台東課輔車輛；神奇的是，今日他清算獲利正好為84.3萬元，再度精準覆蓋80萬元的愛心車款。

陳重銘也笑說，兩台車總計捐贈190萬元，而他的投資所得合計為196萬元，多出的6萬元，彷彿是老天賞賜的「紅包」。

元旦貸款進場中鋼、彰銀 背後投資邏輯曝光

針對外界好奇，「為什麼是買中鋼跟彰銀？」「中鋼連續跌5年了，又為什麼買700張？」陳重銘解釋，中鋼當時已連續下跌5年，屬於相對低位，且這筆資金其實是他在元旦後剛拿到的一筆貸款。

他坦言，這一切的「剛剛好」讓人嚇到，從資金到位到精準獲利，彷彿冥冥之中已有安排；他更引用劉德華的經典歌詞感嘆，「如果說一切都是天意，一切都是命運，終究已註定。」

錢會流向該去的地方！網友齊讚：好心有好報

對此，網友們深受感動並給予正面評價，「天公疼好人」、「做善事比賺大錢更開心，感恩」、「感謝您為社會注入一股暖流」、「謝謝拋磚引玉」、「錢會流向他該去的地方，超棒」、「老師願意佈施，冥冥之中才會有這樣的安排」、「愛的循環，感恩」、「好心有好報」。

►澀谷十字路口打卡！台灣女童「被狠撞仆街」畫面瘋傳 大票人怒了

►好市多「優惠專案」悄悄變了！黑鑽卡會員：很失望 風向超意外

►一張股票破千萬！不敗教主「勸1句」破盲點：還嫌台積電貴？