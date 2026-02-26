快訊／台股首檔萬元股來了！ 股王信驊飆10275元天價

台股多日衝高，今（26）日開平翻黑下跌，但是股王信驊（5274）在開盤30秒即衝上萬元，成交價報10070元，首度衝破萬元，刷新台股里程碑。

台積電跌20元失守2000再拉回 台股開平震盪跌71點

美股4大指數全面收漲，台股今（26日）以35457.76點開出，指數上漲44.69點，漲幅0.13％。台積電（2330）跌20元一度失守2000元整數關卡來到1995元，指數翻黑跌73.16點至35339.91點。

超大型攬貨業估今年美線長約價小幅下修 變數太多會拖延簽約時間

雖然貨櫃船公司希望能調高今年美國線長約運價，但是國內兩家超大型攬貨公司負責人都認為，今年能簽到去年的價格就算很好了，估計實簽價格會較去年低100美元，但是目前傳出超大型直客美西線開價每大箱(40呎櫃)1200-1300美元，理由是今年船噸過剩、市場不確定性偏高。

台積電創高！45檔台股ETF沾光 627萬受益人同歡

台股25日台股雙喜臨門，大盤不但一舉站上3萬5千點大關收盤35413.07點創下新高，護國神山台積電(2330)也是創下2025元盤中歷史新高天價，收盤收在2015元新高價。市場法人表示，台積電創新高價，投資人若想以小額參與相關投資契機，也可以選擇持股有台積電的台股ETF來把握行情。

永豐銀前經理涉詐貸 公司曝：主動發現不法、4年前免職

永豐銀張姓前資深經理疑似明知光電系統商，以虛假出貨交易詐貸4000多萬元，卻放水核貸放款，造成銀行損失，台北地檢署今（25）日指揮調查局兵分5路搜索，公司晚間亦發布聲明，證實此案為公司主動發現通報案件，涉案張姓前資深經理在4年前也因此遭公司記2大過免職。

台灣人「赴日置產潮」揭秘：2026升息遇上租金暴漲，誰是贏家？

台灣人赴日置產熱度再衝高峰！東京23區新建公寓外國買家中，台灣人位居第一，2025年上半年占比更逾六成。然而，隨著日本銀行（BOJ）升息、房貸成本增加，且租賃需求持續攀升，2026年日本房市正迎來轉折點。究竟是利息吃掉利潤，還是租金漲幅更勝一籌？ETtoday帶你解析最新風險與機會。

聯電高階人事異動！王石升任執行長 徐明志任總座暨營運長

晶圓代工大廠聯電（2303）今日宣布董事會決議通過高階主管人事異動，為落實公司高階經理人接班規劃，並確保公司持續具備競爭力，現任共同總經理王石將升任聯電執行長，執行副總經理徐明志則獲任命為總經理暨營運長，並成為董事會成員。現任共同總經理簡山傑已獲選為集團轉投資公司欣興電子董事長。

台積電「抓去關」警報解除 證交所：今日未達注意股標準

大象會跳舞，農曆年新春開紅盤以來，台積電（2330）股價從1900元向2000元挺進，昨（24）日被證交所列為注意股，此次台積電被列注意股原因是符合證交所公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點「最近一段期間起迄兩個營業日之收盤價價差異常者」這條規定，儘管台積電股價依然攀高，未持續被證交所列注意股票，亦化解處置股疑慮。

6檔明起「抓去關」新名單 玻纖布飆股德宏20分鐘撮合一次

櫃買中心今（25）日公告新增6檔處置股，皆由明（26）日起一路關到3月12日，其中玻纖布飆股德宏（5475）因近30日內有處置紀錄，明起採分盤交易時為20分鐘撮合一次，其餘5檔皆為5分鐘撮合制。

台股再飆9819億史詩級天量 外資買超前10名一文看

農曆年開紅盤三個交易日，台股氣勢如虹，今（25）日再創3萬5千點新高，外資依然站在買超，加碼413億元，老AI股鴻海（2317）、廣達（2382）分居外資買超第二、第九名個股，買超張數6萬8721張、2萬1520張，台塑四寶當中台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）三檔也入榜外資買超前十名個股。