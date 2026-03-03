台股衝破三萬點只是開始？　施羅德點出三大隱藏風險採「新平衡策略」靈活應對

▲基富通《雲端好富友－基富通市場觀察室》節目諘來施羅德投信產品發展部門主管王翰瑩，為投資人深入剖析當前市場潛藏的三大風險以及佈局策略。（圖／基富通提供）

記者巫彩蓮／台北報導

2026年開春，全球股市在AI題材與資金寬鬆預期下強勢啟動，不僅台股一舉突破三萬點大關，美股也同步上揚，為投資人送上開年紅包，雖市場看多氣氛濃厚，但市場明顯波動加劇，投資人心中未必安穩，專家提出「高基期、高波動與高利延續」所潛藏風險，建議以「新平衡投資策略」靈活應對，協助投資人在變局中穩中求勝、安然入眠。

基富通《雲端好富友－基富通市場觀察室》此次節目中，主持人葉芷娟攜手施羅德投信產品發展部門主管王翰瑩，為投資人深入剖析當前市場潛藏的三大風險以及佈局策略。

三高來襲！K型經濟＋不均分配成市場警訊

王翰瑩指出，儘管當前市場氣氛樂觀，但背後隱藏的「三高」風險不可忽視，包括高基期、高波動與高利延續，她表示，當全球股市站上相對高位，投資人的「懼高症」隨之而來，市場情緒變得異常脆弱。任何風吹草動都可能引發劇烈震盪，特別是在美國政策變動及選舉年不確定性的干擾下，整體資產價格易受到消息面牽動。

此外，王翰瑩也提醒2026年是「K型經濟」現象加劇的一年，企業盈虧與資產分配不均問題日益明顯。她直言：「單一資產已無法應對這樣的市場結構，投資人應強化資產間的靈活調配能力。」

她建議，與其依賴單一維度資產，應朝「多元資產配置」邁進，從傳統「股＋債」的平衡型1.0，到納入REITs、另類資產等的2.0進化版，再升級至具備「低相關、高靈活」操作彈性的3.0全方位策略，才能真正因應劇烈波動的市場環境。

面對台灣投資人熱愛的高股息題材與ETF熱潮，王翰瑩表示，雖然高股息具有一定吸引力，但單一資產風險仍不容忽視，應審慎看待是否過度集中在特定族群。她建議應將高股息股票視為整體資產配置的一環，搭配多元資產策略降低波動風險，才能讓投資組合穩中求進。

「大、迎、加」策略 打造能睡好覺的資產配置

全球市場經過2025年大多頭時代一年後，市場不斷傳出估值過高疑慮，操作難度加高，投資人為了晚上可以睡個好覺，想要尋找更穩健收益的策略，讓投資人可以降低風險同時期待獲利成長，而針對想要穩健佈局的投資人，王翰瑩建議採行「大迎加」策略的新平衡解決方案。

王翰瑩解譯，「大、迎、加」策略指的是大趨勢、迎收益與加防護；其中大趨勢是可以聚焦全球具競爭力的「大型龍頭企業股」，提供穩定核心；迎收益則是結合高品質債券與另類資產，創造多元息收來源；最後加防護要達到靈活資產配置與極致風控，強化抗震能力。

以施羅德環球多元收益基金來看，自2018年成立至今，年化波動率僅約5%，遠低於台股ETF的18%波動水準。即使面對近年市場多次修正，該基金仍展現穩定抗震的實力，展現其作為核心資產配置的優勢。

不僅如此，王翰瑩也強調：「該基金不只是守，也會攻。透過全球市場動態調整與主動式選股、選債，具備兼顧風險與報酬的策略彈性。」此外，該基金提供多種配息機制，包含固定配息率與固定金額兩種月配級別，適合希望建立穩定現金流的投資人。

基富通助攻 輕鬆打造專屬投資藍圖

葉芷娟也再次提醒投資人：「與其整天盯盤焦慮，不如選擇長期、穩定、由專業團隊操作的資產配置策略，讓自己安心入眠。」透過基富通平台，投資人可以輕鬆申購施羅德環球多元收益基金，並搭配「低檔智動投」與「TISA好享投」機制，進行智慧化、自動化的資金規劃。

基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知）。基富通