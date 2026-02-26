台股2026年連兩月「漲幅狂飆10%」　投資達人驚：多頭氣氛真融洽

▲台股連日上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台股昨（25日）雙喜臨門，大盤一舉站上3萬5千點大關，收盤35413.07點創下新高，台積電（2330）也同樣創下2025元盤中歷史新高天價。投資達人「股添樂」指出，今日是2月最後一天交易日，回顧本月成績單，單月漲幅突破10%，1月也同樣寫下10%的漲幅紀錄，笑喊「多頭的氣氛真是融洽啊」。

台股連兩月狂飆10%

投資達人「股添樂」在粉專發文，今日是2月最後一個交易日，從目前盤勢來看，整個2月單月漲幅有望超越10%。驚人的是，台股在1月份已繳出單月上漲10%的成績單，如今2月再度挑戰相同幅度，「也就是說，台股已經連續2個月單月漲幅達10%了。」

「股添樂」翻開台股過往紀錄，曾出現「一整年漲幅不到10%」的情況，但2026年的現在，台股每月漲10%；更有熱心網友幫忙計算，若每月都維持10%的成長速度，「一年後台股將會上看11萬點」；連兩月的強勢上攻，股添樂直言「只能說，多頭的氣氛真是融洽啊。」

貼文曝光，網友擔心一下漲太高，會跌得很慘，「十年後全體股民退休」、「這樣會怕」、「可以這麼幸福嗎？」「行事曆出來通常是要反轉的時候了」、「肯定會回檔修正」、「夢裡什麼都有」。

台股今（26日）早盤開平後翻黑，以35457.76點開出，原本小漲44.69點、漲幅0.13％，隨後指數翻黑跌73.16點至35339.91點。台積電（2330）開盤下跌15元來到2000元，跌幅0.74％，隨後跌20元至1995元。