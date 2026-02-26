160萬股民緊盯！00878填息率24%　22檔台股ETF除息拼場

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

今（26）日有國泰永續高股息（00878）、中信關鍵半導體（00891）等22檔ETF除息，擁有受益人數160.8萬人00878，此次配息0.42元，昨（25）日收盤價為24元，除息參考價為23.58元，股價最高來到23.66元，填息比率為24%。

00878採取季配息，今（2026）年第一季配息由前一季0.4元提高到0.42元，持有一張可領到420元，主要成分股包括國泰金（2882）、中信金（2891）、富邦金（2881）等穩健金融指標股，更有聯發科（2454）、聯電（2330）、日月光投控（3711）等AI產業龍頭股作為攻擊火力，總計金融保險類占比達35.34%，半導體業25.63%、電腦及周邊設備業15.22%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

00878基金經理人江宇騰表示，從市場焦點與操作策略來看，目前股市點位偏高、波動加劇，任何消息面都容易加劇震盪幅度，就近期美股所公布企業財報來看，AI發展趨勢依然穩健，支持企業獲利持續正增長的情況下，對於股市後市維持正向看待，建議採取逢回布局策略，優先配置具有評價保護與現金流支撐的息收型標的，以應對上半年可能出現的高檔震盪格局。

00891此次配息0.75元，昨（25）日收盤價為25.92元，除息參考價為25.17元，今日股價在平盤附近震盪整理，最高來到25.29元，填息比率約16%。

在半導體ETF中，00891重倉持有台積電、聯發科這兩大AI供應鏈雙雄，台積電近期股價向2000元挺進，00891經理人張圭慧表示，台積電在先進製程領先，更掌握關鍵的CoWoS封裝產能，是高階AI晶片投片的絕對首選；對於IC設計股聯發科，外資預估，今（2026）年打入TPU v7供應鏈，未來在TPU v8的份額更預計衝上40%至50%，帶動營運結構產生質變，此外，隨著AI晶片型號數與出貨量同增，測試時長與規格雙雙提升，日月光、京元電等封測廠業績也備受期待。

