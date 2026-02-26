1年前就預言「台積電會2000元！」華爾街操盤手曝關鍵：別亂賣

▲台積電股價持續受到外界關注。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股氣勢如虹，昨（25）日大盤一舉站上3萬5千點大關，護國神山台積電（2330）也創下盤中歷史新高天價2025元。華爾街操盤手、財務顧問「闕又上」指出，一年前台積電股價在900元關卡附近震盪時，就預言台積電之後會漲到2000元，「投資的本質，是讓世界一流企業為你賺錢。」

1年前就預言台積電會2000元



資深操盤手闕又上在粉專「闕又上均衡的財富人生」發文，一年前台積電股價仍在900元關卡附近震盪，市場上充斥「漲太快了吧」、「要不要先走」等聲音，散戶焦慮的是股價的波動，「但老師看的是企業的靈魂」，看好台積電後續的發展，並大膽預言，台積電會漲到2000元。

「一年前你以為在開玩笑，多少人笑我太瘋癲？現在看懂了嗎？」闕又上老師當時在碗了打了一顆蛋，「那個『蛋清』，其實就是台積電邁向兩千（諧音台語：兩千）的實力！」提醒大家一流企業，不要隨便亂賣。

粉專指出，有些散戶在台積電「賺了5塊錢就急著跑」，原因在於缺乏「定見」，看不見數據背後的長期價值，「投資的本質，是讓世界一流企業為你賺錢。」

．本文經「粉專 闕又上均衡的財富人生」授權轉載。