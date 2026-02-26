輝達財報優於預期盤後卻翻黑　華爾街拋3大關鍵憂慮

▲輝達（NVIDIA）。（圖／路透）

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）繳出優於預期的上季成績單，並釋出優於市場預估的本季財測，股價於周三（25日）盤後一度大漲約4%。然而，隨著財報說明會展開，華爾街傳出3大疑慮，導致輝達盤後股價先漲後跌。

輝達財報公告後一度因為超乎預期來到203.49美元，上漲逾4%，但隨即翻黑走跌，一度跌至192.7美元，跌幅逾1%。

根據外媒彭博社報導，市場失望情緒之一，來自公司未進一步說明先前提及的Blackwell與Rubin世代產品合計5,000億美元營收展望細節，令部分華爾街投資人感到失望。

根據彭博分析，輝達上季資料中心業績優於預期，主要受網路業務營收高於預估近20億美元帶動；若扣除該因素，整體財報表現僅屬符合預期。市場原本期待公司能上修Blackwell與Rubin長期展望，但未見重大更新，成為股價壓力來源之一。

其次，儘管公司財測優於市場平均值，但仍未達到部分投資人「超高標」期待。輝達預估本季營收約780億美元，高於市場共識的728億美元，但部分預期已上看800億美元，顯示市場對AI龍頭的驚喜門檻持續提高。

第三項不確定性來自中國市場。輝達財務長Colette Kress在說明會中坦言，中國競爭對手正逐步追趕，長期可能衝擊全球AI產業格局，相關言論亦削弱股價動能。輝達目前重返中國進展有限，公司表示2月已取得美方許可，可少量出貨H200晶片，但尚待中國方面批准，且迄今尚未貢獻營收。

值得注意的是，分析師在說明會中未過度追問中國議題，焦點反而集中於毛利率可持續性，以及超大規模雲端業者的現金流能力。執行長黃仁勳則強調，公司持續創新與效能提升將支撐獲利能力，並指出AI需求依然強勁，代理型AI應用已進入關鍵轉折期。