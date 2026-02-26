退休後研究當紅韓團　多頭總司令跨界投資演藝事業

▲為深入產業研究，張錫曾特地飛去香港看人氣韓團SEVENTEEN演唱會。（圖／翻攝成龍臉書粉專）

圖文／鏡週刊

台股多頭總司令張錫退休後，投資版圖除了科技與生技股外，還斜槓擴展到演藝事業。他開始研究韓團、飛到香港看演唱會，並透過私募基金參與相關投資。對他來說，這已是一門可量化、現金流明確的新型態投資。

「以前我也不認識韓國歌手，還會被年輕人笑，退休後就開始研究、『科普』了一下GD權志龍。」張錫發現，疫後全球演唱會市場快速復甦，動輒上萬元的高價門票仍可瞬間秒殺；「這不是一時現象，而是演藝事業正發生結構性變化。

為深入產業研究，張錫特地飛了一趟香港去看人氣韓團SEVENTEEN演唱會。「啟德主場館可容納5萬人，觀眾入場井然有序，散場後還有遊覽車快速接駁。」張錫說，一線紅星、成熟的主辦、明確的粉絲及可預期的售票速度，這些條件只要成立，投資風險其實很低。

他不是看熱鬧，而是像分析整個產業鏈或個別公司般，觀察藝人號召力、場館規模、動線效率、票價結構及回收速度；別人是追星，張錫看到的是巨大商機。「疫情期間，娛樂業真的被壓抑太久，一旦解封，需求就會大釋放。這種情況不是偶然，而是產業結構轉變。」

就張錫的投資邏輯來看，相較台積電及生技股，布局演唱會事業看似思維跳躍，但其實並不衝突，甚至可說軟硬兼具。一是最硬的科技核心，另一則是最軟的娛樂經濟，兩者都有明確的供需結構；而這種看得懂、算得清的投資，才是他退休後最篤定的安全牌。

黑石財經執行長温建勳就分享，張錫對產業投資想像力豐富，且嗅覺敏銳；對企業獲利預估尤其精準。「印象最深刻的一次，是他事先預估了緯創及緯穎的每股純益，結果數字開出來非常接近，對AI產業供應鏈的掌握令人佩服。」

有意思的是，張錫的投資視角不只來自產業觀察，或冰冷的財報數字，中國古代老祖宗的智慧也是重要參考。「2024年開始走『九紫離火運』，簡單講就是進入速度快、波動大的年代；科技、影像、醫美及演藝事業會特別旺。但火燒得越猛烈，越要保持冷靜。」

就像是給自己的提醒，「雖然AI科技風風火火，漲勢很強，但離火年代的另一特性是漲得快、跌得也快。市場變化快速，心就要越慢。」對張錫來說，與其隨著火焰起舞，守住可輕易引燃的火種，才是投資硬道理。



