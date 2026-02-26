投資是數學加情緒！張錫練太極　揭密台積電驚人目標價

▲台股多頭總司令、國泰投信前董事長張錫，在台股衝3萬3000點時，反而選擇讓自己慢下來，只選擇最有把握的投資送分題。

當市場為AI狂熱、台股最高衝上33,000點時，台股多頭總司令、國泰投信前董事長張錫，反而選擇讓自己慢下來。退休後，他整理了手上投資部位，產業研究出身的他，將心力集中在極少數、卻相當有把握的標的。對他來說，深刻理解公司價值比分散投資更安全。

每週二傍晚，台北敦化南路正值下班交通尖峰期間，卻有一處小公園，湧入10多位忙碌一天的上班族準備伸展拳腳。而以柔和緩慢動作，帶領大家練功打太極拳的，正是台股多頭總司令、國泰投信前董座張錫。

「跟著董事長學太極拳，最大好處是遇到事情時，頭腦會變得冷靜，工作也會較心平氣和。」幾位張錫的前同事在下班後，仍習慣維持這樣的儀式，走進公園，藉由舒展筋骨讓自己放鬆，跟著他靜心冥想。

相較複雜的太極拳架，張錫更重視站樁。只見他帶著大家先是輕緩原地踏步，調整心息至細膩的鼻吸鼻吐；接著鬆腰落胯，將身體力量往下沉，雙膝微彎，雙手如抱球，十指相對掌心朝己。維持這樣的動作須15分鐘，考驗的不只是腿肌耐力，更是身體平衡感；與其他求快的運動，太極拳的慢，對人的耐心毅力是一大試驗。

「投資，就是要賺耐心財。」張錫打完拳後，邊整理服裝儀容邊說：「投資是數學加上情緒問題，練太極就是練心，不讓情緒問題凌駕在數學之上。透過站樁可磨練心志，對投資也有幫助。」

產業研究出身的張錫，面對投資只做有把握的送分題。「大家以為退休後最安全的理財方式是定存、債券；其實，安全的定義要看自己對這項投資理解夠不夠深。」他坦言，退休後不久，便將手中台股ETF賣出，集中投入2檔個股，一是台積電、另一是興櫃生技股仁新。

談到台積電，「1月法說會財報表現超級好，3率創高，2026年每股純益上修至85至90元，2027年獲利更上看120元。台積電2奈米較偏向手機需求；但A16埃米製程、晶背供電技術幾乎是為AI而生。隨著新產能在下半年至2027年放量，毛利率結構將再度上修。」

張錫興奮估算，一片晶圓從3萬美元變成4萬5,000美元，毛利就完全不同；這還不包含後續可能的漲價及製程升級。「AI伺服器最關鍵的痛點，在能源效率、散熱及長時間高算力下穩定運行；台積電先進製程不只是晶片小，而是必須處理高效能運算（HPC）的關鍵技術。」

他一語道破，台積電是整個AI時代真正主角。「未來幾年，AI一定是台股投資主軸，但不是所有AI股都值得買；不論是GPU或TPU，IC設計公司會競爭、平台會輪替、模型會更新，但AI晶片製程與良率是整個生態系的底層，最終不論誰勝出，都需要台積電。」

如今張錫將投資重心放在AI浪潮下最難被取代的節點；他提到，相較其他AI股，可能被新技術淘汰、被大客戶分流或面臨規格轉換問題，但台積電就是「不管誰贏，都一定會用到」的存在。「這比定存、債券甚至比多數分散投資都還更安全。」

目前手中台積電部位，張錫打算長抱，遇到大跌時還會再加碼。「以今年全年每股純益85元、本益比20倍保守計算，台積電股價1,700元算是合理價位；若市場震盪修正，股價跌到1,500元以下，就是閉著眼睛都要搶買的價位。」



