面板股匯人氣！群創挺住大股東倒貨攻高　小兵瑞軒連4根漲停

▲群創不畏大股東賣股，今日股價攀高。（圖／ETtoday資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股指數頻創歷史新高，資金力拱股價相對低檔面板族群，今（26）日群創（3481）不畏大股東鴻海（2317）申讓持股消息衝擊，股價勁揚7.11%，來到26.4元，到10點半左右，成交量逼近40萬張，位居上市成交量最大個股，TV組裝廠瑞軒（2489）傳言打入波若威（3163）的CPO Shuffle box代工供應鏈，股價強勢鎖住39.6元漲停價位，連4個交易日漲停，創下2007年12月以來新高價位。

瑞軒股價自今年2月從20元起漲，近6個交易日累計漲幅超過58%，被要求公布近一個月獲利自結數，自結今（2026）年1月合併營收18.3億元，稅後淨損2400萬元，單月每股稅後虧損0.04元。

儘管公布1月虧損消息，瑞軒股價依然強勢鎖定39.6元漲停價位，到10點40分左右，成交量約5萬3千張，漲停委買張數近3萬張，主要供應鏈傳出，該公司成功切入波若威CPO Shuffle box代工，帶來營運面轉機性想像空間。

鴻海（2317）昨（25)）日公告子公司鴻揚創投處分群創持股4.34萬張，平均每股價格23.89元，總交易金額10.37億元，已實現獲利6.18億元，累計仍持有群創8.69萬張，持股比例1.09%。

群創大股東申讓消息，讓股價一度翻黑來到24.15元，之後立即拉高來到26.4元，友達（2409）維持紅盤震盪整理，最高來到16.45元。

