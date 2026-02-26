倒數5天！高雄開出今彩539頭獎800萬未現身　台彩急尋

▲今彩539示意照。（圖／記者趙蔡州攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣彩券公司今年春節加碼活動進入最後倒數階段，大樂透加碼與多項遊戲優惠同步展開。其中，去年12月1日於高雄市鼓山區「好彩頭彩券行」開出的今彩539頭獎800萬元，兌獎期限將於3月2日（星期一）截止，目前仍未兌領。台彩呼籲民眾儘速檢查手中彩券，避免與高額獎金擦身而過。

財政部國庫署亦指出，超過 500 萬元之獎項，必須先透過中國信託高額兌獎專線預約兌獎，以保障中獎人的隱私。高額兌獎專線為：0800-024-500，服務時間為週一至週五09:00~17:00。

台彩指出，今年春節加碼總獎金高達12億元，創下新高。自2月12日活動開跑以來，截至2月25日止短短14天內，大樂透已開出8注頭獎，其中高雄市占3注，其餘分別開在桃園市、台中市、雲林縣、台南市及屏東縣。根據投注系統資料顯示，8注頭獎皆為電腦選號。

除億元頭獎外，大樂透春節加碼的100萬元「春節大紅包」已送出361組共460注，10萬元「春節小紅包」送出569組共701注，全國共有21縣市開出加碼獎項。其中「春節大紅包」開出注數前三名為新北市85注、台北市60注、高雄市59注；「春節小紅包」前三名則為新北市125注、台中市103注及高雄市92注。

今彩539加碼台北市中最多

今彩539今年首度於春節期間將單注頭獎加碼至1000萬元，截至2月25日已開出30注頭獎，分布於13個縣市，以台北市6注最多，其次為苗栗縣與新北市各4注。

此外，BINGO BINGO賓果賓果「基本玩法」1至6星共9個獎項也自2月27日起加碼至3月3日，陪伴民眾迎接228連假與元宵節。

台彩提醒，3月3日（含）前購買大樂透，仍有機會同時對中億元頭獎及100萬元、10萬元春節加碼紅包。民眾可至各公益彩券銷售處購券，春節加碼期間晚間8時30分至9時於三立財經iNews台48頻道與非凡新聞台58頻道播出開獎特別節目，並可於當日21時30分起至台彩官網查詢獎號，開獎結果預計於當日22時公告。