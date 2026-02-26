一張股票破千萬！不敗教主「勸1句」破盲點：還嫌台積電貴？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

台股今（26）日雖開平翻黑，不過股王信驊（5274）開盤即衝破萬元大關，刷新台股紀錄。對此，「不敗教主」陳重銘發文感嘆，台股「一張千萬」的時代到來，並點出既然千萬股票都有人買，投資人就別再嫌台積電貴，應善用零股交易參與市場，而話題也掀起熱議。

台股首見萬元股王 一張股票身價破千萬

信驊（5274）今日早盤表現驚人，開盤僅30秒成交價便報1萬0070元，隨後股價震盪走高，於5分鐘後衝上1萬0275元新高。儘管隨後漲勢收斂，至9點28分回落至9890元，但盤中首度破萬元的表現，已正式刷新台股里程碑。

根據本土金控投顧報告，信驊身為全球伺服器管理晶片（BMC）龍頭，目標價已上看1萬0500元。

陳重銘：一張千萬都有人買 別再嫌台積電貴

對此，陳重銘稍早發文，針對信驊破萬元的盛況感嘆，台股一張千萬的時代正式到來。他也藉此反問網友，「既然一張千萬元的股票都有人買，為何還會有人覺得台積電太貴、只能買0050？」

他更以此提醒投資人，應善用零股交易，而非受限於高昂的單張價格，「不是可以買零股嗎？奇怪？」

買不起一整張！小資族搶買零股「志在參與」

對於股王衝破萬元的驚人身價，網友們紛紛直呼，「是不能住的房」、「賣1股9930，志在參與」、「今天信驊買了1股看看，另外追加台積電5股，每天追加買零股」、「真不可想像」。

BMC龍頭地位穩固 法人看好後市

信驊目前是全球伺服器管理晶片（BMC）第一大廠，主要業務為國內伺服器管理晶片及PC影音延伸晶片設計。法人分析，隨著雲端運算與AI伺服器需求持續成長，信驊的成長動能依舊強勁，這也是支撐其股價站上五位數的核心原因。

