台積電工程師曝分紅「年薪挑戰300萬」！Google工程師羨煞

▲台積電分紅入帳。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電開出高薪的情況時有所聞，分紅獎金也給的很大方，不少人夢想能夠進去工作，有工程師分享分紅金額，共領到4.2個月，年薪有望挑戰300萬元。就有網友感嘆，一路拚命終於進入Google，結果實際收入跟台積電員工差不多。貼文曝光，網友安慰，「有什麼好羨慕？在台積要輪班、on call。」

一名台積電工程師在Dcard發文，職等為31，年資2年5個月，考績S，分紅領到4.22個月，開心直呼「挑戰300萬！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

Google工程師吐心聲



就有網友看到台積電員工的分紅獎金有感而發，坦言自己多年來努力與眾人競爭，好不容易進入Google任職，結果薪資與台積電員工相比，並沒有特別亮眼，「竟只比鎖螺絲擦機台多賺沒多少，不禁有點感慨，有人有同樣的感覺嗎？」

貼文曝光，也有網友感嘆，「前年放棄台積Offer，進Google L4，要不是去年股票有漲，不然真的會被（職等）32壓在地上打」。另外，有網友指出，「台積根本都還沒產能巔峰，這代表分紅保守還有3-5年繼續放大」、「恐怖的是台積還會成長，而且是大幅度」、「台積最猛的時刻還沒到，等新建廠全部放量、產能全開，你會看到一堆豬屎屋的哭暈在廁所」。

網友安慰原PO，「心態不改變人生永遠不會快樂，你怎麼不跟地主的小孩比，還不用on call」、「不然你來輪班應付老闆，我去吃你免費餐廳好不好」、「在Google才有生活品質阿，看你在意的是什麼」、「如果覺得心裡不平衡，那就用力買進台積電當股東」。