開工當天休假「公司討回600元紅包」！她傻眼：格局比腳指甲還小

▲公司討回600元開工紅包。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者施怡妏／綜合報導

春節連假結束後，不少公司會發放開工紅包討喜氣，不過一名網友分享，公司今年提前發放600元開工紅包，原以為是新年驚喜，沒想到因開工當天休假、未參與儀式，事後收到HR通知，要求退還紅包，讓傻眼直呼「格局比我的腳指甲還小，連600元的祝福都要收回去」，貼文引發網友討論。

開工當天休假 公司要求退還600元紅包



有網友在Dcard發文，公司今年提早發放600元開工紅包，原本以為公司改變作法，讓員工感受新年氣氛。不料開工當天自己剛好排休，人未到公司，隨後收到HR訊息通知，內容指出「因為你開工當日休假，未實際參與開工儀式，請將發放的600元紅包歸還公司。」

原PO自嘲，原以為是紅包，原來只是「開工租借費」，「連600元的祝福都要收回去，這間公司的格局是不是比我的腳指甲還小？笑了一下，就把錢給回去，連嘲諷的話都懶得說。」

貼文曝光，有網友也遇到一樣的狀況，「跟我公司一樣，笑死我，還只有500，雖然我有上班，有同事請假錢就被收走」。其他網友則表示，「難怪我老闆把開工日訂在禮拜六，到底誰禮拜六要來」、「看起來就是很有問題的公司，還不快跑」、「600很多耶，如果包200就不會回收了？」

「開工紅包怎麼用？」命理師柯柏成建議，若有拿到開工紅包，不論金額多寡，最好留到元宵（3月3日）後取用，可以先在紅包袋外寫上公司文化精神或激勵、鞭策自己的事業格言，然後放在辦公桌的桌墊或電話下方。至於沒有開工紅包的人，可從過年期間收到的紅包中，挑一個喜歡的拿來開運。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。