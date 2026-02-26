酷澎個資外洩！數發部：離職員工可取得資料庫　管理缺失依法裁處

▲南韓國內規模最大電商「酷澎」（Coupang）爆發用戶個資外洩的事件。（圖／VCG）

記者陳瑩欣／台北報導

酷澎韓國（Coupang Corp.）去（2025）年發生大規模個資外洩事件，經第三方資安公司鑑識確認，20萬4552名酷澎台灣帳號的用戶資料曾遭未授權接觸。數位發展部數位產業署今（26日）表示，昨（25日）赴酷澎台灣進行實地個資行政檢查，發現未刪除離職員工權限及定期更換備援金鑰等個資管理存有缺失，將依相關規定裁處。

數位發展部數位產業署昨（25日）上午邀集法律、資安專家學者、刑事警察局及國家資通安全研究院組成行政調查小組，赴酷澎台灣進行實地個資行政檢查，發現酷澎台灣的個資管理存有缺失，後續將依《個人資料保護法》及《數位經濟相關產業個人資料檔案安全維護管理辦法》等相關規定裁處。

2025年11月酷澎韓國發生個資外洩事件，數產署第一時間即請酷澎台灣說明，並確認台灣用戶資料是否受到影響。當時酷澎台灣回報並公開聲明，依據調查無證據顯示酷澎臺灣的消費者個資有外洩現象，並表示已委由第三方資安公司進行調查中，數產署即要求酷澎台灣即時回報韓國或第三方之最新調查情形。

數產署成立行政調查小組，25日赴酷澎台灣進行實地個資行政檢查，經初步瞭解事件說明如下：

一、攻擊者與酷澎韓國攻擊事件係為同一人，為酷澎韓國離職員工，並以持有備援金鑰得以偽造客戶登入驗證之相同手法，擷取酷澎台灣部分使用者資料。

二、依酷澎台灣所提出之第三方資安公司鑑識報告顯示，攻擊者是透過2000多個不同的IP網址，登入並接觸(Access)了20萬4552名酷澎台灣用戶的個資，包括姓名、電子郵件、電話號碼、配送地址，及部份訂單紀錄等。

三、依先前酷澎台灣表示，台灣與韓國的用戶資料庫有區隔，惟檢查結果發現，不同資料庫之備援金鑰係相同，爰可使用同一備援金鑰即可存取。

四、酷澎未刪除離職員工之權限及定期更換備援金鑰，爰離職員工仍可以原取得之備援金鑰進行資料庫存取。

後續數產署將依《個人資料保護法》及《數位經濟相關產業個人資料檔案安全維護管理辦法》等相關規定，持續對鑑識報告及各項情事進行查核，並就調查事證結果，依法定程序辦理後續裁處事宜。



