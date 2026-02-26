ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

酷澎個資外洩！數發部：離職員工可取得資料庫　管理缺失依法裁處

▲▼南韓國內規模最大電商「酷澎」（Coupang）爆發3370萬筆用戶個資外洩的事件。（圖／VCG）

▲南韓國內規模最大電商「酷澎」（Coupang）爆發用戶個資外洩的事件。（圖／VCG）

記者陳瑩欣／台北報導

酷澎韓國（Coupang Corp.）去（2025）年發生大規模個資外洩事件，經第三方資安公司鑑識確認，20萬4552名酷澎台灣帳號的用戶資料曾遭未授權接觸。數位發展部數位產業署今（26日）表示，昨（25日）赴酷澎台灣進行實地個資行政檢查，發現未刪除離職員工權限及定期更換備援金鑰等個資管理存有缺失，將依相關規定裁處。

數位發展部數位產業署昨（25日）上午邀集法律、資安專家學者、刑事警察局及國家資通安全研究院組成行政調查小組，赴酷澎台灣進行實地個資行政檢查，發現酷澎台灣的個資管理存有缺失，後續將依《個人資料保護法》及《數位經濟相關產業個人資料檔案安全維護管理辦法》等相關規定裁處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025年11月酷澎韓國發生個資外洩事件，數產署第一時間即請酷澎台灣說明，並確認台灣用戶資料是否受到影響。當時酷澎台灣回報並公開聲明，依據調查無證據顯示酷澎臺灣的消費者個資有外洩現象，並表示已委由第三方資安公司進行調查中，數產署即要求酷澎台灣即時回報韓國或第三方之最新調查情形。

數產署成立行政調查小組，25日赴酷澎台灣進行實地個資行政檢查，經初步瞭解事件說明如下：

一、攻擊者與酷澎韓國攻擊事件係為同一人，為酷澎韓國離職員工，並以持有備援金鑰得以偽造客戶登入驗證之相同手法，擷取酷澎台灣部分使用者資料。

二、依酷澎台灣所提出之第三方資安公司鑑識報告顯示，攻擊者是透過2000多個不同的IP網址，登入並接觸(Access)了20萬4552名酷澎台灣用戶的個資，包括姓名、電子郵件、電話號碼、配送地址，及部份訂單紀錄等。

三、依先前酷澎台灣表示，台灣與韓國的用戶資料庫有區隔，惟檢查結果發現，不同資料庫之備援金鑰係相同，爰可使用同一備援金鑰即可存取。

四、酷澎未刪除離職員工之權限及定期更換備援金鑰，爰離職員工仍可以原取得之備援金鑰進行資料庫存取。

後續數產署將依《個人資料保護法》及《數位經濟相關產業個人資料檔案安全維護管理辦法》等相關規定，持續對鑑識報告及各項情事進行查核，並就調查事證結果，依法定程序辦理後續裁處事宜。


 

關鍵字： 酷澎個資外洩資安事件離職員工數位產業署

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

陳妍希自Cue「小籠包」　笑：女生誰介意多個包

推薦閱讀

160萬股民緊盯！00878填息率24%　22檔台股ETF除息拼場

160萬股民緊盯！00878填息率24%　22檔台股ETF除息拼場

今（26）日有國泰永續高股息（00878）、中信關鍵半導體（00891）等22檔ETF除息，擁有受益人數160.8萬人00878，此次配息0.42元，昨（25）日收盤價為24元，除息參考價為23.58元，股價最高來到23.66元，填息比率為24%。

2026-02-26 10:19
快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

台股多日衝高，今（26）日開平翻黑下跌，但是股王信驊（5274）在開盤30秒即衝上萬元，成交價報10070元，首度衝破萬元，刷新台股里程碑。

2026-02-26 09:31
台積電連10年奪冠！去年申請1485件專利　前10名榜單一文看

台積電連10年奪冠！去年申請1485件專利　前10名榜單一文看

智慧局今(26)日公布114年專利申請及公告發證統計，本國人發明專利申請由台積電以1,485件連續10年奪冠，外國人由美國應材蟬聯首位，以1088件創歷年最高；工研院（328件）、成功大學（134件）分別居研究機構及學校首位。發明專利獲證方面，由台積電1,543件及美國應材684件分居本國人及外國人之首。

2026-02-26 12:57
才110萬捐公益！他見股票連跌5年「大膽買進700張」　神巧合發生了

才110萬捐公益！他見股票連跌5年「大膽買進700張」　神巧合發生了

理財達人「不敗教主」陳重銘近日透露，兩次「神巧合」的捐款經歷，他在一月底及本周分別因投資中鋼與彰銀獲利，金額與他捐助公益團體的190萬元不謀而合，他將這份奇遇歸結為天意；而網友們也感動直呼，「天公疼好人」、「好心有好報」。

2026-02-26 12:57
谷歌TPU引領ASIC布局　今年全球八大CSP合計資本支出破7100億美元

谷歌TPU引領ASIC布局　今年全球八大CSP合計資本支出破7100億美元

根據TrendForce最新AI server產業研究，為加速AI應用導入與升級，全球雲端服務供應商(CSP)持續加強投資AI server及相關基礎建設，預計2026年八大主要CSP的合計資本支出將超越7,100億美元，年增率約61%。業者除持續採購NVIDIA、AMD GPU方案，也擴大導入ASIC基礎設施，以確保各項AI應用服務的適切性，以及資料中心建置成本效益。

2026-02-26 12:56
酷澎個資外洩！數發部：離職員工可取得資料庫　管理缺失依法裁處

酷澎個資外洩！數發部：離職員工可取得資料庫　管理缺失依法裁處

酷澎韓國（Coupang Corp.）去（2025）年發生大規模個資外洩事件，經第三方資安公司鑑識確認，20萬4552名酷澎台灣帳號的用戶資料曾遭未授權接觸。數位發展部數位產業署今（26日）表示，昨（25日）赴酷澎台灣進行實地個資行政檢查，發現酷澎未刪除離職員工權限及定期更換備援金鑰等個資管理存有缺失，將依相關規定裁處。

2026-02-26 12:49
台積電工程師曝分紅「年薪挑戰300萬」！Google工程師羨煞

台積電工程師曝分紅「年薪挑戰300萬」！Google工程師羨煞

台積電開出高薪的情況時有所聞，分紅獎金也給的很大方，不少人夢想能夠進去工作，有工程師分享分紅金額，共領到4.2個月，年薪有望挑戰300萬元。就有網友感嘆，一路拚命終於進入Google，結果實際收入跟台積電員工差不多。貼文曝光，網友安慰，「有什麼好羨慕？在台積要輪班、on call。」

2026-02-26 12:01
一張股票破千萬！不敗教主「勸1句」破盲點：還嫌台積電貴？

一張股票破千萬！不敗教主「勸1句」破盲點：還嫌台積電貴？

台股今（26）日雖開平翻黑，不過股王信驊（5274）開盤即衝破萬元大關，刷新台股紀錄。對此，「不敗教主」陳重銘發文感嘆，台股「一張千萬」的時代到來，並點出既然千萬股票都有人買，投資人就別再嫌台積電貴，應善用零股交易參與市場，而話題也掀起熱議。

2026-02-26 11:43
倒數5天！高雄開出今彩539頭獎800萬未現身　台彩急尋

倒數5天！高雄開出今彩539頭獎800萬未現身　台彩急尋

台灣彩券公司今年春節加碼活動進入最後倒數階段，大樂透加碼與多項遊戲優惠同步展開。其中，去年12月1日於高雄市鼓山區「好彩頭彩券行」開出的今彩539頭獎800萬元，兌獎期限將於3月2日（星期一）截止，目前仍未兌領。台彩呼籲民眾儘速檢查手中彩券，避免與高額獎金擦身而過。

2026-02-26 11:16
面板股匯人氣！群創挺住大股東倒貨攻高　小兵瑞軒連4根漲停

面板股匯人氣！群創挺住大股東倒貨攻高　小兵瑞軒連4根漲停

台股指數頻創歷史新高，資金力拱股價相對低檔面板族群，今（26）日群創（3481）不畏大股東鴻海（2317）申讓持股消息衝擊，股價勁揚7.11%，來到26.4元，到10點半左右，成交量逼近40萬張，位居上市成交量最大個股，TV組裝廠瑞軒（2489）傳言打入波若威（3163）的CPO Shuffle box代工供應鏈，股價強勢鎖住39.6元漲停價位，連4個交易日漲停，創下2007年12月以來新高價位。

2026-02-26 11:04

讀者迴響

熱門新聞

台股崩盤怎辦？　理財作家存2檔ETF：跌到1萬點也不怕

快訊／台股首檔萬元股來了！　股王信驊飆10275元天價

大樂透7組百萬一人全包　得主曝包牌關鍵

第5張2000萬刮刮樂落腳新竹　情侶嗨喊「城隍爺賜買房頭期款」

快訊／00940重回10元發行價　自救會「珍重再見」聲浪四起

專家曝「台積電衝3000」最大危機：我會站在賣方

同事股票賺翻　她羨煞想進場「會被當韭菜割嗎？」

不敗教主曝2類人適合買009816

「不配息0050」小資瘋搶！　009816爆73萬張史上大量

國壽總經理辭職　寫給員工一封信曝光

專家看好1檔生技「股價破千元」　新藥解盲母公司被低估

6檔明起「抓去關」新名單　玻纖布飆股德宏20分鐘撮合一次

聯電發重訊！砸15億向ASML買設備

即／1億繼續送　大樂透發財7碼出爐

勞保局今發放6筆津貼！符合資格最高領2萬元

倒數5天！高雄開出今彩539頭獎800萬未現身　台彩急尋

台積電創高！45檔台股ETF沾光　627萬受益人同歡

台積電跌20元失守2000再拉回　台股開平震盪跌71點

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)

彰化女騎士車禍！慢動作倒地遭質疑假摔　兒出面喊冤：脊椎骨折(更)
托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

托育男嬰1個月竟顱內出血失明　惡保母施虐搖晃還脫產判囚7年

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

3／1上路！蔣萬安宣布家有12歲以下童　「日減1小時工時」申請方式曝

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

邱軍終於認錯了！酒駕撞死運將一度裝傻　鞠躬道歉：會盡力和解

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366