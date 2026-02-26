台積電連10年奪冠！去年申請1485件專利　前10名榜單一文看

▲台積電外觀。（圖／記者施怡妏攝）

記者陳瑩欣／台北報導

智慧局今(26)日公布114年專利申請及公告發證統計，本國人發明專利申請由台積電以1,485件連續10年奪冠，外國人由美國應材蟬聯首位，以1088件創歷年最高；工研院（328件）、成功大學（134件）分別居研究機構及學校首位。發明專利獲證方面，由台積電1,543件及美國應材684件分居本國人及外國人之首。

台積電發明專利申請件數自105年起連續10年高居首位，114年申請1,485件，年增5%，其次依序為友達（397件）、鴻海（340件）、南亞科（328件）、工研院（328件）、英業達（316件）、瑞昱（286件）、台達電（280件）、聯發科（269件）、群創（235件）。其中，排序第3的鴻海年增31%為前十大最高，排序第8的台達電申請量創近18年最高。

前20大本國發明專利申請人中，排序14的中鋼申請143件，與102年件數並列歷史最高，排序15的緯創（141件）亦創近11年最高（如表1）。

應材蟬聯外國人發明專利申請首位

美國應材申請1,088件發明專利，連續2年排序第1，日本東京威力（773件）躍居第2，其次依序為南韓三星電子（741件）、南韓韓領（675件）、美國高通（570件）、日本鎧俠（454件）、日本日東電工（406件）、日本信越化學（359件）、美國蘭姆研究公司（276件）、日本力森諾科（270件）。其中，排序第6的日本鎧俠年增105%為前十大最高。

綜觀前20大外國發明專利申請人，有9個創歷年最高，包含排序第1的美國應材、排序第2的日本東京威力、排序第8的日本信越化學、排序第9的美國蘭姆研究公司、排序第10的日本力森諾科、排序第11的日本斯克林集團（263件）、排序第15的日本松下知識產權（203件）、排序第16的瑞士明門瑞士（198件）、排序第19的南韓愛思開海力士（153件）。

工研院連研究機構19冠 成大連續4年蟬聯學校第1

在研究機構方面，計有4個機構進入本國人發明專利申請百大。工研院（328件）排序第4，自96年起連續19年居各研究機構之冠。

進入本國人發明專利百大的22所學校中，成功大學以134件連續4年居學校首位，排序2為明志科大（86件）首次進入學校前十大，其次依序為陽明交大（83件）、臺科大（73件）、中興大學（70件）、勤益科大（69件）、清華大學（67件）、中山大學（61件）、屏科大（60件）、臺灣大學（60件）。

在3種專利合計之排序，成功大學（154件）躍居學校第1；排序2為城市科大（140件），以申請新型專利為主。