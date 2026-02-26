陽明「連明輪」首次LNG加注　能源轉型與客戶服務雙躍進

▲陽明海運「連明輪」於新加坡完成首次LNG加注作業。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)因應國際環保法規之挑戰，積極推動能源轉型布局，營運船隊於2026年將陸續加入以使用液化天然氣(LNG)為主的新建15,500箱(20呎櫃)級全貨櫃船；該系列新船首艘「連明輪」交船時已於船廠先完成部分LNG燃料加注，2月8日正式投入陽明海運亞洲至地中海MD2航線營運。

今(26)日則在新加坡海事及港務管理局(MPA)與能源供應商殼牌東方貿易公司(Shell)的共同合作下，於新加坡完成近3500噸LNG加注作業，以做為本艘新船全航程的主要燃料使用，象徵陽明海運在低碳轉型與提供客戶減排服務上的具體進展，更展現逐步實現淨零排放的決心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

連明輪首航新加坡之LNG加注作業，於新加坡港區錨地進行，在遵循嚴謹之作業規範，透過MPA、Shell與船端的縝密合作下，順利完成並確保作業過程安全無虞，亦於完成燃料補給後隨即進港靠泊，展開高效率貨櫃裝卸作業。連明輪本航次已完成釜山、上海、寧波、高雄、蛇口各港首靠，並將於新加坡裝卸後滿載啟航前往地中海，而本次加注過程更展現陽明海運攜手供應鏈推動能源轉型時，對於人安、船安、貨安的實踐與專業分工的高度掌控力，並確保未來系列船舶之能源供應作業均可在兼顧安全與效率之情況下完成作業。

隨著15,500箱級系列LNG雙燃料船舶將陸續竣工投入航線營運，LNG燃料的使用相較傳統燃油將可減少約20%的二氧化碳氣體排放，並大幅削減99%的硫氧化物(SOx與85%的懸浮微粒排放。

與此同時，陽明海運亦持續進行其他傳統燃料船舶安裝節能設備，並部分搭配永續生質燃料使用，展開綠色運輸服務「YM ECO Sea+」，將使用替代性燃料相較傳統燃油所減少之二氧化碳排放額度，提供客戶做為抵減運輸碳排宣告使用。

「YM ECO Sea+」符合國際廣泛使用之Book and Claim架構，碳排計算架構遵循EU RED II規範及GLEC方法學，可協助客戶降低供應鏈中的「範疇三」(Scope 3)排放量，並期能以專業運輸服務協助全球合作客戶邁向淨零目標。

展望未來，陽明海運將持續透過多元化替代燃料的策略布建與優化營運船隊，加上船舶軟硬體之更新與船舶數據數位化應用，期能穩健實踐航運與環境永續發展的未來藍圖。