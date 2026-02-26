MSCI權重調整！台股收漲1點爆1.13兆史詩級大量　台積電失守2000

▲台股今天平盤。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

MSCI指數季調今（26）日生效，台股最後一盤爆出近2200億元大量，導致台股全日成交量衝出1兆1372億元史詩級新高，加權指數終場上漲1.42點，以35414.49點作收，台積電（2330）跌20元或0.99%至1995元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲44.69點開出，指數開高走平，盤中最高達35579.34點，最低35171.52點，終場收在35414.49點。

盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌20元來到1995元，跌幅0.99％；鴻海（2317）下跌3.5元至243元；聯發科（2454）上漲75元至1945元；廣達（2382）下跌6元來到291.5元；長榮（2603）上漲5元至197元。

今天漲幅前5名個股為達發（6526）上漲47元，漲幅10％；南茂（8150）上漲6.5元，漲幅10％；元晶（6443）上漲4.1元，漲幅10％；瑞軒（2489）上漲3.6元，漲幅10％；立萬利（3054）上漲3.45元，漲幅10％。

跌幅前5名個股則為瑞儀（6176）下跌13.5元，跌幅9.96％；光寶科（2301）下跌19元，跌幅9.9％；永冠-KY（1589）下跌1.35元，跌幅9.82％；訊連（5203）下跌6.9元，跌幅8.9％；永道-KY（6863）下跌10.5元，跌幅8.9％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 達發（6526） 517.0 ▲47.0 ▲10.0％ 南茂（8150） 71.5 ▲6.5 ▲10.0％ 元晶（6443） 45.1 ▲4.1 ▲10.0％ 瑞軒（2489） 39.6 ▲3.6 ▲10.0％ 立萬利（3054） 37.95 ▲3.45 ▲10.0％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 瑞儀（6176） 122.0 ▼13.5 ▼9.96％ 光寶科（2301） 173.0 ▼19.0 ▼9.9％ 永冠-KY（1589） 12.4 ▼1.35 ▼9.82％ 訊連（5203） 70.6 ▼6.9 ▼8.9％ 永道-KY（6863） 107.5 ▼10.5 ▼8.9％

資料來源：證交所