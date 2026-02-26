貿協新春健行首次探索竹篙山秘境　開春享受達成新成就的喜悅

▲第二排右三起貿協副秘書長邱揮立、董事長黃志芳、秘書長王熙蒙與會內熱音熱炒社等同仁在擎天崗合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

外貿協會今(26)日上午舉辦2026新春健行活動，同仁與眷屬逾800人參加，參與率達6至7成，路線以擎天崗為核心，深入環形步道並延伸至竹篙山秘境，行政處同仁指出，過去到擎天崗往往只在入口處拍照打卡，今年跟著團隊走完環形步道，更首次探索了竹篙山秘境，在新年伊始就充滿了達成新成就的喜悅。

貿協自2007年起，就有農曆春節後舉辦新春健行的傳統。活動足跡從早期的象山，一路向外拓展至陽明山系（如前年七星山、近兩年擎天崗），鼓勵同仁登高望遠，走出日常辦公室的狹窄空間，感受台灣大地之美。

[廣告]請繼續往下閱讀...

展覽處同仁分享，相較於去年體感溫度僅2度的嚴酷天候，今年雖然霧茫茫，但天氣相對宜人，若隱若現的擎天崗大草原別有一番風味。

▲左上圖黃志芳幫同仁抱小孩走下坡路段；右上同仁與眷屬爭相與黃志芳合照，下圖為熱烈參與活動人潮。（圖／貿協提供）

貿協董事長黃志芳表示：「貿協的團隊就像一支精銳的登山隊，不僅要有強健的體魄，更需要絕佳的團隊默契。我們每年舉辦新春健行，就是要讓大家在開春之際蓄滿能量。2026年的全球經貿局勢依然充滿變數與挑戰，但如同今天我們一起走過高低起伏的步道、攀上竹篙山頂，只要貿協同仁們步伐一致、攜手並進，我們就能帶領臺灣企業突破重圍，看見更遼闊、更精彩的世界風景！」

業務部門攜帶眷屬羽毛小孩的同仁表示： 「這次特地幫全家人還有家裡的毛小孩報名！平時難得有機會帶著太太和狗狗一起上台北呼吸陽明山的新鮮空氣，不僅狗狗在草地上跑得很開心，也趁機和各單位同事交流，凝聚力瞬間點滿。」

台中辦事處專員指出： 「一早就搭高鐵北上參與這場年度盛會。我們在中部推廣業務也是需要到處跑、拚體力，今天的健行剛好當作開春的體能訓練。看著北中南的同事齊聚一堂，真的有種貿協大家庭『全員出動』的感動。」

▲左上圖黃志芳祈求土地公讓健行活動平安順利、右上圖感謝沿途薑茶站辛勞的同仁，下圖左三副秘書長周秀隆、前排左五秘書長王熙蒙Simon、前排左六董事長黃志芳、右四副秘書長邱輝立。（圖／貿協提供）

貿協重視「運動行銷」，經濟部國際貿易署委託外貿協會協助台灣企業向全球推廣產品，「運動行銷」是向國際展現台灣產業活力的重要策略，去年是連續第4年冠名贊助中華職棒明星賽。此外，順應「2025雙北世界壯年運動會」熱潮，設置「台灣精品健康專區」並打造「明星應援健身房」，以「Go Healthy」的形象成功吸引民眾目光。

今年將強勢出擊，配合「國際自由車環台賽」推廣台灣精品。4月帶領台灣優質廠商前進德國，參加「德國國際健身與康體博覽會（FIBO）」；6月征戰德國「歐洲自行車展（Eurobike）」，並將繼續結合中華職棒辦理行銷活動，以及辦理「Go Healthy with Taiwan全球徵案計畫2.0」，持續透過國際各大展會與運動賽事，讓台灣品牌站上世界舞台。