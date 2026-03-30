創業加速器來了！LaLaPOS領先業界推「AI 餐飲顧問」　打造全台首款「會思考」的iPad POS系統

▲史詩科技推出專為小型餐廳、咖啡廳和個人工作室量身打造的iPad POS系統，史詩科技總經理黃玉禮說明如何幫助創業者快速開店。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

對擁有咖啡夢、餐飲夢的創業者來說，開一間屬於自己的店是終極夢想，但當夢想落地，往往因經營的瑣碎事而煩心，尤其是尖峰時刻，客人在櫃檯排起長龍，偏偏這時網路斷線，餐飲POS系統轉個不停跑不出收據，或想修改菜單卻發現後台複雜得像在寫程式。

「創業老閱不應該被科技綁架，他們需要的是能幫忙賺錢的夥伴。」中保科技集團旗下史詩科技總經理黃玉禮表示，LaLaPOS打破了傳統餐飲POS系統「只紀錄、不分析」的業界慣例。在首波上線便將原本屬於未來願景的數據分析提前，直接推出「AI 餐飲顧問」功能。這套專為小型餐廳、咖啡廳打造的iPad POS系統，不再只是冰冷的紀錄工具，而是能主動提供建議的「數位參謀」。

從社區「好生活」看見店家痛點：AI 數據分析助攻社區共榮

史詩科技團隊切入餐飲市場的契機，源自對「社區生態圈」的觀察。黃玉禮指出，核心產品「中保好生活」App在推廣時，住戶常問：「附近有沒有好吃的合作餐廳？」這讓團隊意識到，若能在社區店家鋪設好用的系統，不僅能協助店家擁有穩定客源，也能打造完整生活圈。

為了達成「水幫魚、魚幫水」的雙贏，LaLaPOS的AI餐飲顧問能主動從海量資料中抓出重點。例如，當系統偵測到特定時段銷量波動，不再只顯示報表AI會主動提醒老闆：「建議推出組合促銷」，直接將數據轉化為提升營收的具體方案。

堅持「減法」設計邏輯：操作直覺化，改菜單像滑手機一樣簡單

面對市面上 POS 品牌林立的紅海市場，史詩科技仍看好其中潛力。黃玉禮分析，餐飲業大約每三年就是一個循環，每年都有上千家新血加入，市場其實未飽和。LaLaPOS最大的優勢，在於其獨特的「減法」設計邏輯。

「軟體研發者通常很貪心，什麼功能都想塞進去。」在研發界深耕 20 多年的黃玉禮，深知開發者的通病，但LaLaPOS選擇背道而馳。這款 平板POS對許多看起來很炫、但在繁忙流程中「非必要」的功能勇敢說「不」。團隊不斷模擬在iPad上點餐、改菜單的流程，確保老闆或員工「絕對不會找不到功能」，當系統極度直覺、不需教學時，也大幅降低了客服與維運成本。

▲LaLaPOS做到了極致簡便，就算沒受過訓練的店員一看到螢幕，就能直覺化操作。

「斷網也能賣」的強悍技術 連燈會攤車都沒問題

「我們瞄準的是輕食業者、外帶咖啡店，這類交易頻率極高的業態。」黃玉禮強調，這些老闆創業壓力極大，通常希望店面能盡快開幕。LaLaPOS不僅介面簡潔，更具備極高穩定性，系統研發時有一半以上場景是在「斷網模式」下測試。

無論是基地台收訊不佳的地下室、網路熱點不穩的燈會攤車或大型戶外市集，這套餐飲POS都能確保點餐與列印功能與連線時完全一致，待恢復連線後自動同步數據。對於分秒必爭的輕食業者來說，這種「斷網也能賣」的可靠感，才是真正的生財工具。

▲LaLaPOS系統操作直覺，在後台改完前台點餐端立刻同步。

▲LaLaPOS能主動分析數據，方便業者經營管理。

使命與遠景：降低數位門檻，隨 G.Talk 邁向國際

展望未來，LaLaPOS不只是收銀工具。黃玉禮期許，透過技術的優化與數據共享，能讓更多小微店家以更低的成本進入數位化時代，享受科技帶來的經營便利。

隨著史詩科技在CES獲獎的G.Talk系統開始接洽歐美客戶，LaLaPOS也計畫跨向海外市場。LaLaPOS將以簡單、快速、有效率的AI科技，成為創業者最堅實的後盾，從街角的一間咖啡店到全台連鎖，陪伴老闆一路成長。

▲史詩科技在CES（消費電子展）得獎的次世代智慧通訊系統G.Talk已開始接洽歐美客戶。

LaLaPOS官網連結：https://www.lalapos.com.tw/