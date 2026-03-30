ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

創業加速器來了！LaLaPOS領先業界推「AI 餐飲顧問」　打造全台首款「會思考」的iPad POS系統

▲▼史詩科技餐飲POS系統。（圖／記者黃克翔攝）。（圖／記者黃克翔攝）

▲史詩科技推出專為小型餐廳、咖啡廳和個人工作室量身打造的iPad POS系統，史詩科技總經理黃玉禮說明如何幫助創業者快速開店。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

對擁有咖啡夢、餐飲夢的創業者來說，開一間屬於自己的店是終極夢想，但當夢想落地，往往因經營的瑣碎事而煩心，尤其是尖峰時刻，客人在櫃檯排起長龍，偏偏這時網路斷線，餐飲POS系統轉個不停跑不出收據，或想修改菜單卻發現後台複雜得像在寫程式。

「創業老閱不應該被科技綁架，他們需要的是能幫忙賺錢的夥伴。」中保科技集團旗下史詩科技總經理黃玉禮表示，LaLaPOS打破了傳統餐飲POS系統「只紀錄、不分析」的業界慣例。在首波上線便將原本屬於未來願景的數據分析提前，直接推出「AI 餐飲顧問」功能。這套專為小型餐廳、咖啡廳打造的iPad POS系統，不再只是冰冷的紀錄工具，而是能主動提供建議的「數位參謀」。

從社區「好生活」看見店家痛點：AI 數據分析助攻社區共榮

史詩科技團隊切入餐飲市場的契機，源自對「社區生態圈」的觀察。黃玉禮指出，核心產品「中保好生活」App在推廣時，住戶常問：「附近有沒有好吃的合作餐廳？」這讓團隊意識到，若能在社區店家鋪設好用的系統，不僅能協助店家擁有穩定客源，也能打造完整生活圈。

為了達成「水幫魚、魚幫水」的雙贏，LaLaPOS的AI餐飲顧問能主動從海量資料中抓出重點。例如，當系統偵測到特定時段銷量波動，不再只顯示報表AI會主動提醒老闆：「建議推出組合促銷」，直接將數據轉化為提升營收的具體方案。

堅持「減法」設計邏輯：操作直覺化，改菜單像滑手機一樣簡單

面對市面上 POS 品牌林立的紅海市場，史詩科技仍看好其中潛力。黃玉禮分析，餐飲業大約每三年就是一個循環，每年都有上千家新血加入，市場其實未飽和。LaLaPOS最大的優勢，在於其獨特的「減法」設計邏輯。

「軟體研發者通常很貪心，什麼功能都想塞進去。」在研發界深耕 20 多年的黃玉禮，深知開發者的通病，但LaLaPOS選擇背道而馳。這款 平板POS對許多看起來很炫、但在繁忙流程中「非必要」的功能勇敢說「不」。團隊不斷模擬在iPad上點餐、改菜單的流程，確保老闆或員工「絕對不會找不到功能」，當系統極度直覺、不需教學時，也大幅降低了客服與維運成本。

▲▼LaLa POS,史詩科技,中興保全,軟體新創團隊。

▲LaLaPOS做到了極致簡便，就算沒受過訓練的店員一看到螢幕，就能直覺化操作。

「斷網也能賣」的強悍技術　連燈會攤車都沒問題

「我們瞄準的是輕食業者、外帶咖啡店，這類交易頻率極高的業態。」黃玉禮強調，這些老闆創業壓力極大，通常希望店面能盡快開幕。LaLaPOS不僅介面簡潔，更具備極高穩定性，系統研發時有一半以上場景是在「斷網模式」下測試。

無論是基地台收訊不佳的地下室、網路熱點不穩的燈會攤車或大型戶外市集，這套餐飲POS都能確保點餐與列印功能與連線時完全一致，待恢復連線後自動同步數據。對於分秒必爭的輕食業者來說，這種「斷網也能賣」的可靠感，才是真正的生財工具。

▲▼LaLa POS,史詩科技,中興保全,軟體新創團隊。

▲LaLaPOS系統操作直覺，在後台改完前台點餐端立刻同步。

▲▼LaLa POS,史詩科技,中興保全,軟體新創團隊。

▲LaLaPOS能主動分析數據，方便業者經營管理。

使命與遠景：降低數位門檻，隨 G.Talk 邁向國際

展望未來，LaLaPOS不只是收銀工具。黃玉禮期許，透過技術的優化與數據共享，能讓更多小微店家以更低的成本進入數位化時代，享受科技帶來的經營便利。

隨著史詩科技在CES獲獎的G.Talk系統開始接洽歐美客戶，LaLaPOS也計畫跨向海外市場。LaLaPOS將以簡單、快速、有效率的AI科技，成為創業者最堅實的後盾，從街角的一間咖啡店到全台連鎖，陪伴老闆一路成長。

▲▼史詩科技餐飲POS系統。（圖／記者黃克翔攝）

▲史詩科技在CES（消費電子展）得獎的次世代智慧通訊系統G.Talk已開始接洽歐美客戶。

LaLaPOS官網連結：https://www.lalapos.com.tw/

關鍵字： LaLa POS史詩科技中興保全軟體新創團隊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

推薦閱讀

科技護城！北市消防新力量無人機　展現救災3項關鍵任務

科技護城！北市消防新力量無人機　展現救災3項關鍵任務

北市消防局與中興保全科技公司合作辦理無人機設備展演概念驗證（POC），日前於社子島中洲河濱公園籃球場，由消防局莫懷祖局長親自領軍，現場共同見證未來無人機救災的突破性應用，更「秀」火災3項關鍵任務，分別為火場勘查模擬、消防水源定位指引、水域巡檢精準救援，期望未來提升救災效率。

2024-02-10 10:37
獨／華南金紀念品「咖波聯名限定雙盤組」亮相　47萬股民喜迎

獨／華南金紀念品「咖波聯名限定雙盤組」亮相　47萬股民喜迎

華南金（2880）今(30)日公告將於6月18日舉行股東會，本次股東會紀念品「咖波聯名限定雙盤組」首度亮相，47萬股民喜迎。

2026-03-30 18:13
3檔「抓去關」新名單　記憶體概念股青雲罰最重

3檔「抓去關」新名單　記憶體概念股青雲罰最重

證交所、櫃買中心今（30）日聯手公告新增3檔處置股，包括汽車電子與感測器廠為升（2231）、記憶體概念股青雲（5386）、變壓器廠商聯寶（6821）皆上榜，處置期間皆自明（31）日起至4月15日為止，但以青雲人工撮合時間拉長至20分鐘罰最重。

2026-03-30 18:35
1股也能領！　台鹽送2000元購物金再加碼生技產品

1股也能領！　台鹽送2000元購物金再加碼生技產品

擁有逾7萬股民的台鹽（1737）今（30）日宣布股東會紀念品為「台塩生技UP機能吸凍1盒及台塩線上股東專區購物金2000元」，持股未滿千股的股東可透過親自出席股東會或以電子方式行使表決權的方式提領紀念品，股民嗨翻。

2026-03-30 16:12
紀念品引爆失望性賣壓　中鋼午盤後湧逾15筆「氣死」賣單

紀念品引爆失望性賣壓　中鋼午盤後湧逾15筆「氣死」賣單

長期獲市場封為「股東會紀念品代表公司」的中鋼（2002）因營運遭遇逆風，今年股東會紀念品破例送出「統一超商50元商品卡」，大出市場預料，引爆投資人失望性賣壓，今（30）日收盤前半小時湧出逾15筆「74」（諧音氣死）賣單，全日成交量65210張，終場以下跌2.3%、每股19.15元作收。

2026-03-30 15:30
日圓貶破160刷20個月最弱！日央喊升息　官方嗆「果斷行動」穩匯

日圓貶破160刷20個月最弱！日央喊升息　官方嗆「果斷行動」穩匯

日圓匯價持續走弱，一度貶破1美元兌160日圓關卡，寫下自2024年7月以來新低，引發日本政府與央行同步升高警戒，不僅釋出強力干預訊號，甚至不排除透過升息手段穩定匯市。

2026-03-30 13:47
中東戰火拖累金價跌15%　央行楊金龍：現在不是進場好時機

中東戰火拖累金價跌15%　央行楊金龍：現在不是進場好時機

中東情勢持續升溫，國際金價自戰爭爆發以來已下跌逾15%。央行總裁楊金龍今（30）日坦言，央行近期並未進場買金，「有評估，但現在不是好timing（時機）」，強調仍會持續評估合適進場時點。

2026-03-30 13:19
普發現金別錯過！4月寶寶出生爽領1萬　最晚5／22入帳

普發現金別錯過！4月寶寶出生爽領1萬　最晚5／22入帳

普發現金1萬元4月30日前可領取，財政部提醒，今年（115年）4月1日至4月30日期間在國內出生、並領有出生證明的寶寶，同樣可領1萬元。只要生母或生父符合領取資格，即可替寶寶申請，最晚須於5月22日前完成領取，家中有4月寶寶的家長一定要記得領。

2026-03-30 12:24
ETF拆分甜甜價拼場！0050正2明恢復交易　00685L定5／15受益人大會

ETF拆分甜甜價拼場！0050正2明恢復交易　00685L定5／15受益人大會

台股 ETF 近兩年掀起分割潮，統計目前已執行分割的熱門 ETF 包括元大台灣50正2(00631L)、國泰臺灣加權正2(00663L)、元大台灣50(0050)、富邦科技 ETF(0052)、富邦臺灣加權反1(00676R)、元大台灣50反1(00632R)等， 00631L將在明（31）日恢復交易，根據群益投信官網最新公告資料顯示，群益臺灣加權正2 (00685L)分割議案也正式取得主管機關核准，並預計於5月15日舉辦受益人大會。

2026-03-30 12:22
台積電季線保衛戰！法人喊「2不宜」　建議現金彈性5成以上

台積電季線保衛戰！法人喊「2不宜」　建議現金彈性5成以上

美國、伊朗談判拉鋸，上周五（27日）美股四大指數收黑，今（30）日台股應聲下挫，台積電（2330）一度跌至1780元，回測季線，市場悲觀看法，認為台股仍有三成修正空間，第一金投顧董事長黃詣庭指出，3月9日31529低點不宜跌破，一旦跌破恐回測3萬到29780點半年線區間，國際情勢變化牽動台股漲、跌表現，建議投資人持股水位降至5～6成，切勿「歐印」單一投資的標、開槓桿操作。

2026-03-30 12:01

讀者迴響

熱門新聞

獨／華南金紀念品「咖波聯名限定雙盤組」亮相　47萬股民喜迎

塑膠袋大缺貨！　行政院祭「3大措施」

36歲靠投資ETF「每月多領3萬」　網大讚

3檔「抓去關」新名單　記憶體概念股青雲罰最重

紀念品引爆失望性賣壓　中鋼午盤後湧逾15筆「氣死」賣單

月薪49k！26歲妹子「每月存30k」理財觀曝

台股不妙！日股狂殺2753點　韓股暴跌5%

1股也能領！　台鹽送2000元購物金再加碼生技產品

快訊／台股收跌594.43點　台積電跌40元至1780

4月機票喊漲　航空高層：趁3月底前入手

經濟部爆霸凌不改反檢討被害人　急發3聲明否認

一張圖秒懂！旅遊不便險新制4/1上路　定額給付一人限買2張

台積電季線保衛戰！法人喊「2不宜」　建議現金彈性5成以上

台積電跌40元至1780　台股跌621點失守3萬3

台股37千金誕生！倍利科掛牌首日進榜　抽中賺逾85萬

ETF拆分甜甜價拼場！0050正2明恢復交易　00685L定5／15受益人大會

外資再砍639億元 　調節台積電、鴻海逾萬張

中東戰火拖累金價跌15%　央行楊金龍：現在不是進場好時機

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366