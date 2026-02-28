川普動作頻頻！KPMG示警：關稅仍是核心工具　貿易政策方向未鬆動

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲KPMG表示，美國總統川普（如圖）並未放棄利用關稅提振貿易的政策。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

美國最高法院於美東時間2月20日裁定，總統川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的大規模懲罰性進口關稅違法。美國海關及邊境保衛局（CBP）隨後宣布，自美東時間24日凌晨0時01分起，停止徵收依IEEPA課徵的對等關稅。

此次失效的關稅範圍，除全球性對等關稅外，也包含原先基於芬太尼、邊境安全、政治及經濟因素，對中國、加拿大、墨西哥、印度、巴西及委內瑞拉等國額外加徵的懲罰性關稅。

不過，IEEPA作為課徵關稅的法源雖遭封堵，川普政府並未全面放棄關稅政策工具。白宮隨即簽署行政命令，啟動《1974年貿易法》第122條，對全球進口產品加徵10%的臨時進口附加稅。川普總統隔日更於社群平台發文表示，擬將稅率由10%提高至15%，惟截至目前白宮尚未公布15%的正式行政命令。

KPMG安侯建業稅務投資部執業會計師張智揚指出，相較其他關稅法源，第122條款最大優勢在於可快速啟動，但其上限為15%，且實施期間最長僅150天，如欲延長必須取得國會同意。川普總統也已表示，政府將同步強化第232條及301條款調查，以填補政策空窗。

張智揚也分析，122條款設有政策性豁免，包括目前或未來受232條款約束的產品，以及符合USMCA與CAFTA-DR規範的產品。在此架構下，台灣輸美原適用232條款加徵關稅的產品，如鋼鋁衍生品、汽車零組件及銅製品等，不再額外受到122條款附加稅影響。

至於原台美對等貿易協定（ART）中，取得對等關稅豁免的2,072項產品，其中27項農產品與444項工業產品未列入此次122條款豁免清單，後續仍有待行政命令細節進一步確認。

此外，原先ART取得「15%對等關稅不疊加」條件，隨著IEEPA對等關稅失去法源基礎，在122條款實施期間內，理論上將回歸最惠國（MFN）稅率，再加計122條款附加稅，未來是否調整仍待台美雙方協商。

KPMG安侯建業副執行長丁傳倫表示，雖然122條款對各國加徵固定稅率，看似一致，但各國先前與美方就IEEPA談判的條件不同，因此反應也不盡相同。英國已表示，若美方未履行既有關稅協議，不排除採取對等反制措施，但同時強調無意升高衝突；歐盟宣布暫停批准去年夏季達成的相關協議；印度則延後原訂談判時程，顯示主要經濟體正審慎評估後續走向。

整體而言，美國最高法院的判決雖對川普政府以「緊急權力」推動對等關稅策略造成衝擊，但未動搖其將關稅作為貿易政策核心工具的方向。KPMG提醒，在美國關稅政策短期內仍充滿不確定性下，企業應持續關注政策發展與豁免適用範圍，審慎因應潛在變動風險。

