聯邦銀總資產破兆　亞資分行瞄準高資產客群

記者巫彩蓮／台北報導
聯邦銀（2838）於今（26)）召開線上法說，去年合併稅後淨利達60.24億元，年增15.34%，每股盈餘(EPS)1.27元再次創高，年增9.48%，總資產更連續五年增長，規模達1.03兆元。
綜觀主要業務表現，存放款業務方面，去年度總存款平均餘額逾8,324億元，年增3.34%，總放款平均餘額逾6390億元，年增4.33%。此外，受惠於存放款利差、信用卡循環利息、附賣回交易(RS)與附買回交易(RP)淨利息增加，利息淨收益年增16.84%，手續費淨收益因核心財管業務收益增加，年增5.61%。
信用卡業務亦表現優異，去年信用卡整體營收達61.48億元，年增11.1%。截至去年12月底，聯邦銀行有效卡數為185萬卡，有效卡率高達67.7%，顯示卡友使用活絡與黏著度良好。
資本結構及資產品質方面，截至去年12月底，聯邦銀行資本適足率15.35%，第一類資本比率13.97%、普通股權益比率11.66%，展現穩健體質；逾放金額為18.4億元，逾放比率0.29%，備抵呆帳覆蓋率410.41%，顯示聯邦銀行嚴謹控管整體資產品質。
聯邦銀總經理許維文表示，去年對聯邦銀而言是重要的里程碑，在市場環境動盪下，繳出稅後淨利突破60億的穩健成績，獲利再次創高，資產更成功跨越「兆元大關」，展現營運體質強化成果；同時，配合政府亞洲資產管理中心政策，正式成立「亞資分行」，整合高資產客群財富管理、授信、信託與跨境金融服務，進一步擴大營業版圖與多元收益來源。
