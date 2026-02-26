中鋼131萬股民注意！紀念品最後上車日曝光 公司虧損小配0.15元

擁有131萬股民的中鋼（2002）今（26）日召開董事會，確定5月22日召開股東會，最後買進日估落在3月19日，公司尚未公告股東會紀念品，但由於「領股東會紀念品」是小股民每年心中最重要的公司大事之一，領取時間、紀念品項目細節待都受各界關切。

漲價帶動去年Q4 DRAM產業營收成長近三成 三星重返市占第一

根據TrendForce最新調查顯示，由於AI應用由LLM模型訓練延伸至推論，推動CSPs業者的資料中心建置重心由AI server延伸至general server，進一步推動記憶體採購重心由HBM3e、LPDDR5X及大容量RDIMM延伸至各類容量的RDIMM，積極釋出追加訂單，帶動conventional DRAM的合約價大幅上漲，2025年第四季DRAM產業營收為535.8億美元，較上季度增加29.4%。

MSCI權重調整！台股收漲1點爆1.13兆史詩級大量 台積電失守2000

台股今（26日）開高走平，加權指數終場上漲1.42點，以35414.49點作收，成交量11372.31億元。

面板股匯人氣！群創挺住大股東倒貨攻高 小兵瑞軒連4根漲停

台股指數頻創歷史新高，資金力拱股價相對低檔面板族群，今（26）日群創（3481）不畏大股東鴻海（2317）申讓持股消息衝擊，股價勁揚7.11%，來到26.4元，到10點半左右，成交量逼近40萬張，位居上市成交量最大個股，TV組裝廠瑞軒（2489）傳言打入波若威（3163）的CPO Shuffle box代工供應鏈，股價強勢鎖住39.6元漲停價位，連4個交易日漲停，創下2007年12月以來新高價位。

160萬股民緊盯！00878填息率24% 22檔台股ETF除息拼場

今（26）日有國泰永續高股息（00878）、中信關鍵半導體（00891）等22檔ETF除息，擁有受益人數160.8萬人00878，此次配息0.42元，昨（25）日收盤價為24元，除息參考價為23.58元，股價最高來到23.66元，填息比率為24%。

快訊／台股首檔萬元股來了！ 股王信驊飆10275元天價

台股多日衝高，今（26）日開平翻黑下跌，但是股王信驊（5274）在開盤30秒即衝上萬元，成交價報10070元，首度衝破萬元，刷新台股里程碑。

聯邦銀總資產破兆 亞資分行瞄準高資產客群

聯邦銀（2838）於今（26)）召開線上法說，去年合併稅後淨利達60.24億元，年增15.34%，每股盈餘(EPS)1.27元再次創高，年增9.48%，總資產更連續五年增長，規模達1.03兆元。

1年前就預言「台積電會2000元！」華爾街操盤手曝關鍵：別亂賣

台股氣勢如虹，昨（25）日大盤一舉站上3萬5千點大關，護國神山台積電（2330）也創下盤中歷史新高天價2025元。華爾街操盤手、財務顧問「闕又上」指出，一年前台積電股價在900元關卡附近震盪時，就預言台積電之後會漲到2000元，「投資的本質，是讓世界一流企業為你賺錢。」

研華去年EPS 12.25元「每股配11.2元」 宣布三年特別股利計畫

工業電腦大廠研華（2395）今（26）日舉行董事會，公佈2025年第四季暨全年合併財務報告。研華2025全年合併營收達新台幣708.82億元，較2024年增長19%，營業毛利為281.98億元 ，毛利率39.8%，合併稅後淨利為105.93億元 ，年增18%，全年每股稅後盈餘達12.25元。

陽明「連明輪」首次LNG加注 能源轉型與客戶服務雙躍進

陽明海運(2609)因應國際環保法規之挑戰，積極推動能源轉型布局，營運船隊於2026年將陸續加入以使用液化天然氣(LNG)為主的新建15,500箱(20呎櫃)級全貨櫃船；該系列新船首艘「連明輪」交船時已於船廠先完成部分LNG燃料加注，2月8日正式投入陽明海運亞洲至地中海MD2航線營運。