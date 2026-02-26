股市夯！大家都在賺錢「他卻慘賠28萬」對帳單曝　PTT：你這是賭

▲原PO把獎金都賠光了。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

台股氣勢如虹，投資人都賺得飽飽飽，不過也有人因此慘賠，一名網友表示，看到有人在台指期市場賺了好幾億，於是把獎金全投入，由於資金有限，無法操作台指期貨，只好改做選擇權，不料短短幾小時內接連判斷失誤，最終把獎金28萬元賠光，「只有我做多慘賠嗎？」貼文掀起熱論。

28萬元全押選擇權



[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在PTT發文，原本已退出台指期市場，但看到網路上某位高手大賺數億元，內心再度被點燃鬥志。一領到獎金8970美元（約新台幣28萬元），便全部投入，不過因資金有限，買不起台指期貨，只能改做選擇權。

他透露，當天早盤台指一直狂漲，根本不敢進場，直到指數來到35700才鼓起勇氣做多，不料隨後出現回檔，只好在35400多點停損出場。跌破35400後，他認為可能回測平盤，便以剩餘資金反手操作做空，沒想到行情再度拉高，剩餘資金迅速蒸發。

短短幾小時，就把剛領到的獎金全賠光，他也曬出對帳單，淨損益27萬6982元，「才剛回來就馬上畢業，投資真的不是窮人該想的事情」。

貼文曝光，網友安慰他，「你是不會小部位試水溫喔，幹嘛重押」、「原來不管怎麼漲，總是有人賠是真的」、「玩得不錯下次別再玩了，無腦0050躺著數錢」、「你這跟翻牌比大小一樣，就是賭」、「你這是賭博，勸你還是乖乖買0050」、「追高殺低還用選擇權買方，嗯...死得剛好」、「買0050，每天睡到中午醒來數錢不好嗎」、「別玩期貨了吧，你就專心買ETF就好」。