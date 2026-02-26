棒球經典賽即將開打　乖乖推出Team Taiwan應援袋力挺

▲乖乖推出Team Taiwan應援袋。（圖／乖乖提供）

記者高兆麟／台北報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）戰火即將全面點燃，中華隊將於3月5日在日本東京巨蛋首戰澳洲，知名零食品牌乖乖也宣佈推出期間限定「Team Taiwan 應援袋」限量款，以經典奶油椰子口味，加上超可愛球衣造型收納袋，陪伴球迷一起為台灣應援。

乖乖指出，除了經典口味，「Team Taiwan 應援袋」最大亮點，就是內附一款超可愛球衣造型收納袋，共四款隨機出貨：Team Taiwan 白款、Team Taiwan 藍款、歐告款，以及「神秘隱藏版」。每一款都融入棒球元素與TEAM Taiwan精神，外型迷你卻容量十足，可愛度與實用度兼具。

乖乖表示，不僅小包可收納零錢、耳機、票卡等隨身小物，也能掛在包包上當亮眼配件。球衣造型吊飾打開即是收納袋，不少球迷已開始討論要把收納袋帶進球場，裝應援小物、加油棒或票根，成為專屬的「應援包中包」。

乖乖表示，「Team Taiwan 應援袋」即日起已於momo和家樂福限量開賣，全家便利商店也將在3月4日開始限量販售，要幫中華隊加油的粉絲得馬上搶購。隨著WBC進入倒數階段，預料將掀起一波收藏與搶購熱潮。