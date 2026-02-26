台灣比日韓有錢？澳YTR分析台人「愛投資、買房」：生活成本低

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台人經常抱怨低薪，但有澳洲自媒體指出，若以「財富中位數」來看，台灣成年人資產中位數約11萬美元，不僅與美國相當，還超越日本約15%，也明顯高於韓國。因此分析，台灣之所以在整體財富表現上勝出，關鍵並非高薪，而是獨特的經濟與投資結構。

澳洲自媒體頻道 Behind Asian 日前發布影片〈Why Taiwan Is Richer Than Japan and Korea〉，若單看薪資成長與GDP表現，台灣確實長期受低薪議題困擾，名目工資成長速度也不如韓國部分大型企業主管。然而，「平均值」容易被極少數富豪拉高，「中位數」更能反映一般民眾的真實資產狀況。從這個角度觀察，台灣家庭整體淨資產其實相當亮眼。

「中小企業」為主 企業主密度高

其中一大原因，是台灣以中小企業為主的經濟結構。不同於韓國由財閥主導產業發展、財富高度集中，台灣工業化過程中形成「中小企業王國」，企業主密度高，利潤分散在大量家庭之中，使資產分配相對平均，而非僅依賴受薪階級的薪水累積。

房地產與土地制度也是關鍵因素。影片提到，早期土地改革創造大量小地主階級，隨著都市化與產業發展，土地與房產價格上升，使許多家庭資產大幅增值。此外，台灣房屋自有率高達近8成，且傳統上偏好高自備款、低槓桿模式，與韓國高槓桿租屋制度形成對比，讓家庭資產結構相對穩健。

台人積極參與股市「留住投資收益」

投資文化則被點名是另一項重要推力。台灣家庭積極參與股市，偏好高股息商品與本土科技產業龍頭企業。尤其近年人工智慧與半導體產業帶動股市上漲，相關供應鏈多為本土企業，使投資收益留在國內家庭資產中。相較之下，日本家庭在泡沫經濟後轉趨保守，將大量資金停泊在現金與存款，通膨環境下反而侵蝕資產價值。

此外，影片也提到台灣影子經濟規模可觀，部分經濟活動未完全納入正式稅制體系，使部分家庭保有較高可支配所得；再加上餐飲、交通、網路等生活成本相對低廉，以及全民健保制度降低醫療負擔，讓中產階級得以保留更多資金投入資產市場。