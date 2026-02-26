港區安全再升級　港務公司「公用場域使用須知」3月1日正式施行

▲港務公司巡查人員於高雄港作業現場宣導。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

為了打造更安全、更有序的港區作業環境，台灣港務公司宣布，首度針對外部業者制定的「商港公用裝卸作業場域使用須知」暨「港區違規態樣通行證管理」機制，在經歷數月的試辦與滾動式調整後，將於今年3月1日起正式上路。

港務公司表示，本次發布的「商港公用裝卸作業場域使用須知」，適用範圍涵蓋轄下經營的七大國際商港（基隆港、台北港、蘇澳港、台中港、高雄港、安平港及花蓮港）第公用裝卸作業場地，包括碼頭、倉庫、露置場及空地等。過去公用作業區由裝卸業者自主管理，未來將透過本須知明確規範場域的使用行為與管理責任 。

主要內容包括：

＊作業前置規範：業者需在進入港區前於「臺灣港棧服務網(TPNet)」完成申請，並詳閱作業安全注意事項。

＊作業安全管理：嚴禁超重放置貨物，非作業人員及車輛不得進入作業區域，且應於明顯處設立警告標誌，裝卸作業期間不得有妨害安全的行為等。

＊環境維護要求：裝卸過程中若造成環境污染或妨害安全，須立即改善，並於作業完畢四小時內清理現場等。

為了讓管理更具體，港務公司同步導入「港區違規態樣通行證管理」矩陣，將違規行為依風險等級區分為「輕微」、「一般」、「重大」及「極嚴重」四類。

這套機制的核心在於「以『通行證管控』強化安全管理作為」，其裁處標準如下：

＊針對個人：若發生嚴重違規，將依等級暫時停用個人通行證1至3個月。若違規行為累計達3次，將註銷並停止申辦定期及短期通行證1個月；累計達4次以上則按次累加1個月。

＊針對公司：若所屬人員累計違規達5人次，或公司主體違反規定累計達5件次，將暫停該公司申辦通行證1至2週。

港務公司強調，此機制的初衷並非懲罰，而是提醒現場作業人員與公司落實自主管理，共同維護港區安全。

該案自114年11月1日起已啟動為期數月的試辦宣導期，採「記點不罰」的緩衝作法，讓業者能充分熟悉新規定，試辦期間港務公司也持續與裝卸業者、相關公會及航港局進行多次座談與交流，確保新制順利推動。

港務公司呼籲所有港區作業相關業者與從業人員，共同遵守新制規範，3月1日起，違規案件將正式納入通行證裁處紀錄，更多詳細資訊可至港務公司官網、臺灣港棧服務網(TPNet)及港區通行證申請系統公告等多種管道查詢。(公告網頁連結： https://www.twport.com.tw/service/Articles?a=443)