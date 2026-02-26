AI動能推升歷史新高　台達電：兩年內產能仍緊繃

▲台達電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

台達電（2308）今日舉行法說會，並釋出AI動能延續的正向展望。董事長鄭平指出，在AI資料中心建置需求帶動下，今年資本支出將較去年增加，布局重心仍鎖定AI與基礎建設，同時坦言短期產能雖可因應需求，但約兩年後可能再面臨擴產壓力。

台達電2025年交出亮眼成績單，全年營收達5,548.85億元，年增32%，稅後淨利601.08億元、年增逾7成，每股盈餘23.14元，營收與獲利同步寫下歷史新高。其中AI相關需求成為最大推力，包含電源與液冷解決方案皆呈現高速成長。

從產品結構來看，電源與零組件仍為獲利主力，受惠伺服器電源與資料中心需求強勁；液冷解決方案則因基期低，營收呈現爆發式增長。公司透露，去年AI電源產品占營收逾20%，液冷約9%，合計AI相關占比已逼近三成，今年比重仍可望持續提升。

相較之下，電動車業務仍處逆風。受到終端市場疲弱與客戶策略調整影響，相關部門已出現虧損，公司也啟動產能重整，部分EV產線轉向電源產品，短期內該領域仍難見明顯反彈。

針對今年營運展望，鄭平表示，主要雲端服務供應商（CSP）資本支出計畫已大致底定，AI資料中心需求仍持續升溫，公司全年營運成長可期，季節性波動也相對有限，第2季可望優於第1季。

在產能布局方面，台達電指出，目前全球產能維持緊繃狀態。泰國三座新廠已於去年底開出，短期內仍足以支撐需求；中國重慶新增產能陸續挹注，華東與華南廠區則維持滿載，美國新廠仍在建設中。不過公司坦言，隨AI需求高速成長，現有產能提前消耗，已開始評估未來2至3年新產能布局，包含泰國、印度、美國及墨西哥等地皆納入評估。

資本支出方面，台達電去年投入約461億元，其中設備占比約六成。今年資本支出將進一步提高，且設備比重持續上升，主要用於AI電源、資料中心與相關基礎設施。