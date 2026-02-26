台積電成亞洲最大公司「全世界第6大」！僅次輝達、蘋果5巨頭

▲台積電。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台積電股價近日衝破2000元大關，加上美股ADR小幅上漲、沙烏地阿美股價回落，台積電市值正式超越沙烏地阿美，成為全球第6大上市公司，同時登上亞洲市值龍頭寶座。目前台積電市值約1.67兆美元，在全球企業排名中，僅次於輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）、Google母公司Alphabet、微軟（Microsoft）與亞馬遜（Amazon）。

財經部落客Ffaarr在粉專表示，2019年沙烏地阿美上市前，亞洲市值前三大公司一度由中國阿里巴巴、騰訊以及南韓三星電子輪流稱霸。沙烏地阿美掛牌後迅速躍居亞洲第一，長年穩坐寶座。如今隨著台積電市值節節攀升，正式超車沙國石油巨頭，也象徵亞洲企業版圖再度洗牌。

事實上，近年在AI熱潮帶動下，全球半導體需求升溫，作為先進製程龍頭的台積電成為最大受惠者之一，市值持續攀高。從超越騰訊、阿里巴巴到追過三星，再到如今登頂亞洲第一，市值成長軌跡幾乎與全球科技浪潮同步。

不過，市場也出現「台積電市值已突破2兆美元」的說法，主要是以ADR溢價推算台股價格。但若以實際市值計算，目前仍約1.67兆美元，距離2兆美元仍有一段差距。後續是否能進一步推升市值，仍有待市場資金動能與股價表現。

儘管如此，台積電躋身全球前6大企業、成為亞洲市值王已是里程碑。全球企業排名前5名目前仍由美國科技巨頭包辦，依序為輝達、蘋果、Google、微軟與亞馬遜，台積電則緊追在後，成為少數打進全球前段班的亞洲企業代表。