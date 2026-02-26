台股休市照樣賺！火馬年最強布局曝光　比特幣6年狂飆1226%狠甩台積

▲比特幣成資產競賽黑馬。（圖／免費圖庫）

記者陳瑩欣／台北報導

全球資金活水四竄，投資熱潮從實體產業一路延燒到虛擬資產市場！比特幣近6年累計報酬率高達1226%，大幅超車台積電（2330）的494%，就連白銀（401%）與黃金（204%）也望塵莫及，讓不少投資人笑稱，幣圈或許才是真正悶聲發大財代表。

隨著2月市場出現一波回檔修正，部分前波已獲利了結的投資人觀察，在美國降息循環可期、各國債務壓力升溫的背景下，加密貨幣有望在2026丙午年、被稱為「赤馬年」的年份，再度迎來奔馳行情。若布局得宜，不僅能掌握波段行情，更有機會打造「天天領錢」的現金流節奏。

長期績效一枝獨秀 比特幣成資產競賽黑馬

從2020年至2026年初，比特幣累計報酬率衝上1226%，成為各類資產中的最大贏家。相較之下，台積電報酬率為494%，白銀401%，黃金204%，差距一目了然。

為何比特幣能在這波資產競速中脫穎而出？台灣加密幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻分析指出，關鍵就在於「隨時進出」的高度彈性。加密貨幣24小時全年無休交易機制，讓投資人能在任何時間點因應國際情勢與市場波動操作，不受台股休市或國定假日影響。

▲比特幣無漲跌幅限制，隨時進出才能掌握彈性。（圖／HOYA BIT提供）

赤馬年講求速度 資金流動性成獲利關鍵

「資金流動性就是財運週轉率！」HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，赤馬年象徵快速與行動力，資產的「可動性」將成為決勝關鍵。投資若能兼具趨勢判斷與紀律操作，再搭配高效率平台工具，才能真正放大收益機會。

HOYA BIT強調合法合規與穩健營運，同時主打直覺易用操作介面，提供投資人365天皆可出即時出入金並到帳服務，強調資金效率與即時變現能力，協助用戶在波動行情中快速調整部位。

平台特色包括：

● 365天日日到帳：主打每日出入金、24H內到帳機制，不受傳統體系紅字假期限制。

● 進出市場零時差：提升資金運用效率，獲利後可快速轉換資金布局下一波機會。

市場瞬息萬變，當全球資金持續尋找出口，加密資產再度站上資產配置舞台中央。專家提醒，投資仍須審慎評估風險與自身財務規劃，但在火馬年來臨前，資金動得快、策略看得準，或許正是勝出關鍵。