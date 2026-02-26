外資狂掃面板雙雄！暴買群創12萬張奪冠　台積電連2天遭提款

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（26）日盤中一度飆上35579.34點，改寫史上新高紀錄，但隨後漲勢收斂，終場僅小漲1.42點，收在35434.49點。儘管指數漲幅有限，成交動能卻火熱，未計盤後成交量衝出1.13兆元，創歷史新高。

三大法人合計賣超139.86億元，其中外資賣超達105.64億元。不過，外資資金明顯「棄晶圓代工、挺面板」，大舉掃貨面板雙雄，群創（3481）單日狂買12.22萬張，居買超榜首；友達（2409）也獲加碼6.79萬張，排名第二。

反觀賣超榜，晶圓代工力積電（6770）遭外資調節4.18萬張最多，其次為光寶科（2301）3.81萬張、台玻（1802）2.61萬張。

值得注意的是，晶圓代工龍頭、權值股王台積電（2330）昨（25）日股價衝上2000元大關後，隨即遭外資獲利了結，連續2個交易日合計被提款逾2.23萬張，今日再賣超1.81萬張，外資持股比例降至71.98%。

群創連6買 外資持股逼近25%

群創已連續6個交易日獲外資買超，今日大舉加碼12.22萬張後，6日累計買超達44.6萬張，外資持股比例攀升至24.74%。市場解讀，面板族群在產業報價回穩與景氣循環題材加持下，成為資金轉進焦點。

外資今日買超前10檔與買超張數分別是：群創12.22萬張、友達6.79萬張、凱基金（2883）4.89萬張、聯合再生（3576）3.28萬張、南茂（8150）2.88萬張、華邦電（2344）2.74萬張、聯電（2303）2.25萬張、台新新光金（2887）2.22萬張、台化（1326）1.84萬張、玉山金（2884）1.84萬張

外資今日賣超前10檔與賣超張數分別是：力積電4.18萬張、光寶科（2301）3.81萬張、台玻（1802）2.61萬張、中鋼（2002）2.26萬張、鴻海（2317）2.01萬張、台積電1.81萬張、緯創（3231）1.29萬張、統一（1216）1.04萬張、元大金（2885）9634張、華通（2313）8004張