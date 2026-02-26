台中會展中心全家便利店開幕、巨型姆明復展　美食街6月登場

▲左起全家中區營業本部胡智翔副本部長、程銀宏協理、台中國際會展中心吳春見主任、全家古昌偉部長、林欣怡組長。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

台中市政府委託外貿協會經營的台中國際會展中心內的全家便利商店，今(26)日趕在3月TMTS工具展前開幕，為參展與觀展民眾，以及150公尺旁綠美圖(美術館與圖書館)的遊園民眾提供餐飲服務，另日前因強風暫時消氣的巨型姆明已強勢回歸，「室內姆明窺探視角」則將於明日配合婦幼展開幕首度公開，邀請民眾體驗全新拍照亮點。

名列台中地標第一名的台中國際會展中心內，以及第二名的綠美圖，每到周末假日都吸引大批人潮，在姆明展出後更是吸睛，因為全家的開設，餐飲終於有著落了，雖然營業面積有限，但搶得先機，堪稱中央公園目前的飲食天堂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲左上圖全家便利店；右上圖復展的姆明；下圖戶外休息用餐區。（圖／業者提供）

今日全家便利店開幕儀式由會展中心吳春見主任與全家中區協理程銀宏及相關主管共同剪綵，開幕特賣活動吸引眾多民眾前來共襄盛舉逗熱鬧，現場人聲鼎沸，用餐時段，戶外廣場座位區人也人聲沸騰。吳春見透露，美食街已找好廠商，積極準備中，會有知名咖啡連鎖店與台中道地美食7-8家進駐，預計今年六月登場，不論是參展、觀展，或是到訪綠美圖的民眾，都能有多項優質餐飲選擇。