客戶七次買賣都指定他！永慶房屋林憶峰用誠實和細膩打造好口碑

▲永慶房屋雙子星直營店店長林憶峰服務深受客戶好評，曾有民眾七次買賣房屋都指名他服務！

▲永慶房屋雙子星直營店店長林憶峰服務深受客戶好評，曾有民眾七次買賣房屋都指名他服務！（圖／永慶房屋提供，下同）

財經中心／綜合報導

長期在迪化街、南京東路、霞海城隍廟一帶耕耘的永慶房屋雙子星直營店林憶峰店長，憑藉著誠實貼心、從客戶角度出發的服務態度，以及長期累積的房產專業，贏得消費者的高度讚賞。更有許多客戶特別上Google寫下五星的推薦，直言：若有機會再買賣房屋，一定找林憶峰店長！

帶看三次就助客戶找到理想房！
曾有一名有意購屋的客戶分享，自己看房已經看了三年，過去委託其他品牌的房仲看房時，那些房仲都只會要他趕緊下決定，根本沒有用心了解他的需求。後來在2025年時，自己經過林憶峰店長的門店，想說順路進去問問行情、看看有沒有好物件。

沒想到林憶峰店長仔細詢問客戶的買房出發點，並從他的需求篩選出數間房屋，並逐一分析每間房屋的優缺點，完整細膩的服務讓他大感讚嘆。客戶更指出，林憶峰店長不只根據他的需求推薦適合的房屋；甚至連購屋過程中的貸款計算、稅金、甚至是未來房價的走勢，都提供完整分析，幫助他做出最好的決策。結果只看房三次，就找到理想中的房屋，順利圓滿購屋夢！

客戶七次買賣唯一指名林憶峰店長
有另外一名客戶在網路上分享，他在永慶房屋裡買賣過七次房子，每次都是透過林憶峰店長的協助。在購售屋的過程中，他不管有什麼疑問，林憶峰店長總能給予完整詳細的答案，而且服務效率非常高。委託賣屋一個禮拜就順利以市場行情成交；才剛開始找房，林憶峰店長馬上就能根據他的需求找出好房子，更不會像部分房仲，為了業績而推薦一些不適合他的房子，讓他在購屋的過程中非常放心。

客戶還補充，林憶峰店長的服務不會在成交後就結束，交屋後若碰上什麼問題，林憶峰店長也很樂意協助，讓成家的過程更安心順遂。又例如在房屋裝潢的過程中有任何疑問，林憶峰店長都會分享自己的經驗、也會提供專業的廠商，盡力協助解決他的問題。

▲林憶峰店長(中)勉勵店內夥伴以誠實為本、傾聽客戶需求，提供最高品質的購售屋服務，贏得客戶的持續肯定。

▲林憶峰店長(中)勉勵店內夥伴以誠實為本、傾聽客戶需求，提供最高品質的購售屋服務，贏得客戶的持續肯定。

林憶峰：房仲是客戶幸福人生的推手
林憶峰店長分享，房屋買賣不只是一次交易，更是許多客戶開啟全新人生的契機，而能夠陪伴客戶順利展開新人生的就是房仲。因此林憶峰店長非常重視自己的服務內容，也盡可能的回應每一次客戶的需求，把服務做到最好。

「後來很多客戶都把我們當成他們專屬的房產專家，關於房子的大小事都會來諮詢我們，讓我們很有成就感。」林憶峰店長表示，能夠以房仲的角色，走入許多人的生命中，讓他很開心也很有使命感。林憶峰店長認為，房仲的誠實態度是會感染人的，他也從曾經服務過的客戶中，獲得很多服務機會和能量。他也勉勵門店中的年輕一輩，以誠實為本、用心傾聽客戶需求，用細膩而專業的服務，建立長久的信任關係，才能不斷贏得客戶的肯定，開拓更寬廣的房仲之路。

