公私協力深耕品德教育　永慶加盟四品牌推誠實徵文邀竹苗學子參與

永慶房產集團以「先誠實再成交」為服務理念，提供透明資訊與服務，讓買賣方安心做出購售屋決策。同時也致力將誠實價值推廣至社會，因此連續4年舉辦「埋下誠實的種子~永慶誠實徵文比賽」，並獲各地教育局擔任指導單位。今年舉辦規模再擴大，首度新增「竹苗賽區」，深化誠實品格教育影響力。

永慶加盟四品牌投入資源 品格教育首度擴大至竹苗

為讓誠實種子灑落在更多校園及孩子的心中，第四屆「永慶誠實徵文比賽」獲得永慶加盟四品牌竹苗區經管會的支持贊助，進而將新竹市、新竹縣和苗栗縣納入賽區，指導單位為新竹市政府教育處。新竹市政府重視下一代的品德養成，推動多項品格教育活動，以培養具備正直與責任感的未來公民。透過在地企業資源挹注與政府專業指導，期望為竹苗地區學子打造優質學習平台。

竹苗區永慶加盟四品牌(永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產)近250家店、約3,200位夥伴都將動員推廣此次活動。永慶不動產暨永義房屋經管會長陳紹慶表示，去年竹苗區雖未納入徵件範圍，但已有客戶得知其他地區的比賽資訊，特地向他稱讚這項活動很有意義！今年終於能夠讓竹苗學子也參與其中，邀請同學透過文字分享對誠實的體悟。



三組題目引導思考 透過書寫內化誠實價值

竹苗賽區徵件對象為就讀新竹縣市、苗栗縣內各公私立國小中年級、高年級和國中學生。各組徵文題目分別為：國小中年級組「我心目中的誠實小英雄」，國小高年級組「那一刻，我選擇誠實」，國中組「誠實與信任」，各組前5名還可分別贏得1,500元至3,000元不等的獎學金。

有巢氏房屋竹苗區經管會長楊博舜指出，誠實教育的挑戰在於孩子常因害怕被責罵而選擇隱瞞。因此，永慶誠實徵文比賽提供了很好的機會，讓孩子藉由思考日常生活經驗，發現誠實的可貴，相較於說教式的叮嚀，透過書寫、反思的內化過程，更能真正在孩子心中埋下誠實的種子。

台慶不動產竹苗區經管會長洪邦凱則認為，寫作能讓孩子將想法具體化，並從中學會觀察、思考，而家長則能更理解孩子的內心世界，增進親子關係。誠實徵文比賽不僅是寫作競賽，更是一場品格教育的實踐，這一次自己也會鼓勵兒子參加比賽，也歡迎竹苗區的學生們一起來投稿。

支持公益 為社會注入正面力量

永慶加盟四品牌除專注提供安全、透明的不動產交易服務，亦持續投入公益行動，包括贊助校園導護計畫、支持體育活動發展，舉辦捐血日、公益家庭日等，本次贊助永慶誠實徵文比賽，將攜手政府、學校、家長，共同為品格教育盡一份力。

自2023年以來，「永慶誠實徵文比賽」辦理區域從台北市、新北市，擴大至大台中、台南、高雄，今年再新增竹苗地區；3年來已有逾萬名學生參與，共累積收到1.8萬件投稿作品，獲得學校與師生廣泛回響。第四屆永慶誠實徵文比賽徵件截止日為4月10日止，誠摯邀請新竹市、新竹縣、苗栗縣各公私立國小及國中生踴躍投稿。更多資訊可至竹苗區永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產門市洽詢，或至活動官網查詢：https://event.udn.com/yccontest2026/。