第3屆永續金融評鑑結果出爐　6家銀行三連霸

▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會公布第3屆永續金融評鑑結果。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會於今（26）日公布第三屆永續金融評鑑結果，銀行業、證券業及保險業三大業別中，整體表現位居前25%的金融機構名單。銀行業為元大、中信、玉山、永豐、兆豐、第一、國泰世華、華南、彰化等九家銀行；證券業為元大、玉山、兆豐、第一金、國泰、富邦等六家券商；投信業為元大、中信、國泰、富邦等四家投信，保險業的壽險組包括國泰人壽、富邦人壽等兩家，以及國泰世紀產物、富邦產物等兩家產險公司。

第三屆永續金融評鑑內容包括永續發展綜合指標，以及環境、社會與公司治理三大支柱構面，權重各占25%，並汲取前兩屆評鑑執行經驗加以優化調整，期透過評鑑機制，引導金融機構持續精進在淨零轉型及永續經營上的實務作為。第三屆納入更多金融機構，新增資產管理規模3000億元以上未達6000億元之投信業10家，計34家銀行、23家證券商、15家投信業、8家壽險業、8家產險業及1家再保險業，合計共89家金融機構受評。

連續三屆永續金融評鑑位居前25%的金融機構，銀行有元大、中信、玉山、一銀、國泰世華、彰銀等六家；保險業則是國泰人壽、富邦人壽連續兩屆上榜；產險業則為國泰世紀產物、富邦產物也是連續兩屆獲選。

永續金融評鑑除有「永續發展綜合指標」外，考量金融各業不同業務特性和風險，依環境(E)、社會(S)、公司治理(G)三支柱下共12個構面，設計共同題及分業題，並訂有質化題、量化題及加分題。

第三屆評鑑各業表現優異的構面包含：銀行業的「人權／人力發展」、「氣候風險策略」、「資安個資保護」構面；證券業的「人權／人力發展」、「氣候風險策略」、「利害關係維護」構面；保險業的「氣候風險策略」、「人權／人力發展」、「淨零轉型支援」構面；另受評機構整體在「自然資源保護」、「資訊透明提升」、「治理機制強化」方面仍待持續精進。

關鍵字： 永續金融金融評鑑銀行業證券業保險業

