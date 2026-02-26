ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

渣打銀3P策略推動業務　第3家國際私人理財中心5月開幕

▲▼渣打銀行外觀照。（圖／渣打銀行提供）

▲渣打銀行外觀照。（圖／渣打銀行提供）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會強力推動亞資中心發展，渣打銀行台灣區總經理游天立表示，台灣是渣打集團非常重要，亦是極具潛力的市場，不論是在財富管理、企金，或是連結亞洲與全球的跨境角色，將以Product（完善產品）、People（提升人力），以及Process（精進流程）的「3P」為策略方向來發展業務。

游天立說，集團在主要市場實現了強勁成長，全球貿易和投資的結構性轉變也充分發揮了渣打獨特的優勢，滿足客戶跨境和高淨值銀行業務需求，超前完成目標，僅用兩年時間就實現了集團制定的「三年計畫」，意味策略執行是有效。

台灣藏富於民，反映在渣打銀行300萬元、3000萬元，以及1億元不同級別高資產客戶上面，而台中、天母兩間「國際私人理財中心」分別在去（2025）年2、7月開募，第三間「國際私人理財中心」5月將於天母開幕。

此外，渣打銀於年7月正式進駐亞洲資產管理中心高雄專區，持續深化在台灣的金融跨業整合模式，包括與保誠人壽、第一金投信進行合作，目前已推出「保費融資」、「未具證券投資信託基金性質」、「金融資產組合融資Lombard Lending」，目前亞資中心客戶規模持續成長中，設立專區至今客戶數有雙位數成長，今年亞資專區服務仍是業務重心。

在企金業務方面，渣打銀行在台灣提供的次保管服務(sub-custody services)市佔率最高，截至去（2025）年底為28%，今年1月及2月協助卡達國家銀行、阿布達比第一銀行及阿布達比商業銀行發行3檔國際債券，規模達18億美元，2月初已取得1檔可持續發展債券資格。

關鍵字： 渣打銀行財富管理亞資中心跨境業務私人理財

